Pierpaolo Pretelli in lizza per condurre un nuovo game show di Mediaset: l'indiscrezione

Mediaset sta per lanciare un nuovo game show e, tra i papabili conduttori, c'è anche Pierpaolo Pretelli. Ecco i dettagli.

Nelle ultime settimane circola un’indiscrezione sulla volontà di Mediaset di presentare un nuovo game show, che potrebbe trovare posto addirittura in sostituzione di Striscia la Notizia. Sembra che tra i presentatori in lizza per questo nuovo format ci sia anche Pierpaolo Pretelli, compagno di Giulia Salemi ed ex Velino, ma non è il solo. Ecco tutti i dettagli.

Mediaset lancia un nuovo game show

Grandi rivoluzioni in casa Mediaset. Indiscrezioni sempre più insistenti, infatti, riportano che i vertici del Biscioni starebbero pensando di introdurre un nuovo game show nei prossimi mesi, un format tutto nuovo che potrebbe addirittura prendere il posto di Striscia la Notizia, istituzione su Canale 5. Per ora si tratta di voci di corridoio ma è certo che un nuovo programma è in cantiere, dato che negli ultimi giorni alcuni volti noti della televisione italiana si sono alternati per la puntata pilota dello show, del quale al momento non abbiamo ulteriori informazioni su regolamento e cast. Gabriele Parpiglia ha fatto sapere che tra i convocati da Mediaset ci sarebbe anche Pierpaolo Pretelli.

Ex Velino di Striscia la Notizia e compagno di Giulia Salemi, che ha conosciuto nella casa del Grande Fratello Vip dove è stato un grande protagonista grazie al flirt con Elisabetta Gregoraci e poi alla love story con la bella influencer italo-persane, madre del suo secondo figlio Kian, Pierpaolo ha fatto tanta strada studiando e impegnandosi, rimanendo un volto molto amato del pubblico.

Pierpaolo Pretelli conduce un nuovo game show di Mediaset?

Nelle ultime ore sono circolate indiscrezioni sulla presenza di Pierpaolo Pretelli negli studio di Cologno Monzese, per registrare la prima puntata di prova di un nuovo game show, che andrà presto in onda sui canali Mediaset. Ma non è il solo ad aver fatto una prova generale per l’occasione. Gabriele Parpiglia, infatti, ha fatto anche il nome di Fabio Rovazzi, cantante ma anche giurato di Io Canto, nonché volto popolare sul web. Oltre a Rovazzi e Pretelli, è stata convocata anche Diletta Leotta, fresca dal flop stellare della nuova edizione de La Talpa, che ha chiuso anticipatamente per mancanza di ascolti.

È chiaro che ai vertici del Biscione piaccia molto la giornalista sportiva di DAZN e forse vogliono darle una seconda occasione con un programma più frizzante e meno impegnativo rispetto ad un reality show in prima serata su Canale 5. Del resto Mediaset sta cercando novità sia nei volti da proporre, e in questo Pretelli potrebbe essere perfetto dato che è amatissimo anche grazie alla sua love story con Giulia Salemi, ma anche nei format come nel caso di The Couple condotto da Ilary Blasi, che si mormora sta corteggiando la coppia formata da Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, perché vuole averli assolutamente nel suo cast.