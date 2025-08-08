Pierpaolo Pretelli e il tenero scatto con Gulia Salemi, Leonardo e l'ex compagna Ariadna Romero: "Un sogno che si avvera"

News VIP

Pierpaolo Pretelli ha pubblicato sui social uno scatto che lo ritrae insieme al figlio Leonardo, all'ex compagna Ariadna Romero e all'attuale compagna Giulia Salemi, mostrandosi sereno con la sua famiglia allargata.

Pierpaolo Pretelli ha postato sui social uno scatto che ha emozionato i fan dell'influencer ed ex concorrente del GFVip. Reduce dall'esperienza di inviato per L'Isola dei Famosi, Pierpaolo è tornato alla sua vita quotidiana, pronto a godersi l'estate insieme alla sua famiglia: la compagna Giulia Salemi, il loro piccolo Kian, ma anche il figlio Leonardo, nato dalla relazione con l'ex compagna Ariadna Romero. In una foto, l'ex gieffino ha mostrato la sua famiglia allargata, definendola "un sogno che si avvera".

Pierpaolo Pretelli si gode l'estate con la sua famiglia allargata

Nelle scorse ore, Pierpaolo Pretelli ha postato sui social una foto che lo ritrae insieme alla sua famiglia: con lui e Giulia Salemi anche l'ex compagna Ariadna Romero, da cui ha avuto il piccolo Leo, presente anche lui nella foto. La modella e il bambini trascorrono la maggior parte del tempo negli Stati Uniti d'America, perciò, per l'ex concorrente del GFVip non è mai facile poter vedere il suo primogenito, circostanza di cui si è sempre detto dispiaciuto. Quando è stato annunciato che Pretelli e Salemi avrebbero accolto un bambino, Ariadna Romero si è detta entusiasta della notizia e ha condiviso sotto il post che annunciava la nascita del piccolo un tenero messaggio: "Leo non vede l'ora di conoscere il suo fratellino".

In occasione della nascita di Kian, Pierpaolo aveva poi rivelato la reazione di Leo all'arrivo del piccolo, raccontando anche di quanto sentisse la sua mancanza, dovuta all'enorme distanza fisica che li separava: "Mi manca la quotidianità con lui, vivere con lui. Andiamo a Miami due volte l'anno. Presto conoscerà il fratellino, abbiamo fatto una videochiamata mentre eravamo in ospedale e lui era tutto contento".

Pierpaolo Pretelli con Giulia Salemi, Leonardo e Ariadna Romero: "Un sogno che si avvera"

In occasione del compleanno del piccolo Leonardo, che oggi 8 agosto ha compiuto 8 anni, il bambino ha espresso il desiderio di festeggiare anche con il suo papà e con Giulia Salemi, con cui ha stretto un bellissimo rapporto. E, così, la famiglia allargata si è riunita per una cena di gruppo, così da festeggiare il compleanno del bambino.

Con uno scatto postato nelle stories Instagram, Pierpaolo Pretelli ha mostrato la sua famiglia al completo: al centro il piccolo Leo, intorno al quale si sono riuniti Pretelli, Giulia Salemi e la madre Ariadna Romero: "Il desiderio espresso al compleanno di Leo si è avverato. Tutti insieme".