Grande Fratello, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli in collegamento dopo la nascita del figlio Kian

Nel corso della puntata del Grande Fratello in onda ieri sera, giovedì 16 gennaio, su Canale 5, si sono collegati in diretta a sorpresa Giulia Prelemi e Pierpaolo Pretelli, a distanza di poche ore dall'annuncio della nascita del loro figlio Kian.

Per i fan della coppia formata da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli la giornata di giovedì 16 gennaio è stata particolarmente entusiasmante: la coppia di ex vipponi del GFVip ha annunciato con un tenero post la nascita del loro primo figlio insieme: Kian Salemi Pretelli. I due influencer hanno infatti postato una tenera foto con il piccolo sui social, svelando il nome del bambino, per poi pubblicare nelle stories di Instagram gli scatti avvenuti subito dopo la nascita.

Dalle polaroid condivise si evince che il piccolo Kian è venuto alla luce il 10 gennaio 2025 e i due neogenitori hanno preferito dedicarsi prima al piccolo e a rientrare nella loro casa, prima di condividere la lieta notizia con il mondo. Dato il silenzio social di entrambi, i fan però avevano già intuito che Giulia Salemi fosse prossima al parto e, infatti, ieri mattina la coppia ha comunicato che erano ufficialmente genitori. La storia d'amore tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli è nata nella Casa del GF, durante una delle edizioni Vip più amate.

I due si sono conosciuti e innamorati durante il reality show e ieri sera, durante la diretta su Canale5, Alfonso Signorini li ha annunciati come ospiti speciali: la coppia di influencer, infatti, si è collegata in diretta e ha salutato i fan entusiasti in studio e da casa.

Nel corso della puntata del GF in onda ieri sera, giovedì 16 gennaio, Giulia Prelemi e Pierpaolo Pretelli si sono collegati a sorpresa, per salutare il pubblico e ricevere gli auguri entusiasti per la nascita del piccolo Kian, venuto al mondo venerdì 10 gennaio. L'annuncio ufficiale dell'arrivo del bebè è stato dato a distanza di quasi una settimana, come ha confermato anche Giulia Salemi ad Alfonso Signorini.

L'influencer ha deciso di mantenere un certo riserbo sulla nascita del piccolo anche con l'amato conduttore del GF, che l'aveva contattata proprio il giorno del parto. "Sei un po' streghetta, Alfonso" ha commentato Giulia, subito seguita dal compagno "Più dell'oracolo di Delfi". Il conduttore ha poi riepiglogato la storia d'amore tra i Prelemi, che si sono conosciuti e innamorati nella quinta edizione del GFVip.

La stessa a cui ha preso parte anche Stefania Orlando, attuale concorrente del reality, che dalla Casa ha rivolto i suoi auguri alla coppia di neo genitori e ha ricordato come Giulia fosse insicura dei sentimenti di Pierpaolo per lei all'epoca del GFVip e quanta strada abbiano fatto insieme.

