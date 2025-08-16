TGCom24
Home | VIP | News | Perla Vatiero: Chi è Cady Gueye? Età, Lavoro, Instagram. Tutto sulla presunta nuova fiamma dell'ex di Mirko Brunetti
News VIP

Perla Vatiero: Chi è Cady Gueye? Età, Lavoro, Instagram. Tutto sulla presunta nuova fiamma dell'ex di Mirko Brunetti

Francesca Simone

Conosciamo meglio la presunta nuova fiamma dell'ex volto di Temptation Island e del Grande Fratello Perla Vatiero, ossia Cady Gueye!

Perla Vatiero: Chi è Cady Gueye? Età, Lavoro, Instagram. Tutto sulla presunta nuova fiamma dell'ex di Mirko Brunetti

Scopriamo qualcosa in più su Cady Gueye, l'imprenditore che ad oggi al centro del gossip per il presunto flirt con Perla Vatiero!

Cady Gueye: Chi è la presunta nuova fiamma di Perla Vatiero

Cady Gueye ha 28 anni, quindi presumibilmente è nato tra il 1996 ed il 1997, ed è originario di Lecco, in Lombardia, anche se ormai risiede a Milano da anni. Lavora come imprenditore; infatti, ha fondato una startup italiana, Ressentia, insieme ad un amico di vecchia data, Riccardo Colombo. Come leggiamo sul loro sito ufficiale, "il cuore dell’innovazione è il processo artigianale di cristallizzazione della materia, inventato dai due, molto elaborato. Ogni scultura parte da veri capi in tessuto e da un’analisi accurata in cui sono necessari fino a venti giorni di lavorazione su misura. Il processo è irreversibile. Il risultato è la creazione di un pezzo unico, una scultura di design dal forte impatto estetico - solida e leggerissima - carica di grande valore emotivo. Si tratta di una nuova modalità di comunicazione tridimensionale che si presta in ambito celebrativo, design, arte, contesti museali, aziendali o privati".

Cady Gueye su Instagram

Cady Gueye ha anche un profilo Instagram ufficiale: @cady.tz, che al momento conta circa 12.600 follower. Sulla sua bio leggiamo che vive tra Milano e Lecco e che è il proprietario della startup Ressentia. I post che pubblica ci permettono di "entrare" nella sua vita privata, che è perlopiù fatta di abiti, mezzi e viaggi di lusso, indice che gode di una certa agiatezza economica.

Cady Gueye e Perla Vatiero: L'amore è nell'aria?

Attualmente il suo nome sta circolando sul web perché è stato associato a quello dell'ex volto di Temptation Island, nonché vincitrice della penultima edizione del Grande Fratello, Perla Vatiero. Quest'ultima, al termine del suo percorso all'interno della Casa più spiata d'Italia, ha deciso di dare un'altra possibilità alla love story con l'ex, Mirko Brunetti, ma, purtroppo, ben presto hanno capito di dover intraprendere due strade separate. Ormai lui è felicemente fidanzato con Silvia Ghio, mentre la Vatiero continua a sembrare single. Tuttavia, di recente Cady Gueye ha pubblicato un video su TikTok in cui appare in atteggiamenti intimi con lei. Inoltre, la didascalia recita: "Ok, ma adesso lo facciamo sapere oppure no?". Sta di fatto che non è ancora arrivata nessuna conferma o smentita da parte dei diretti interessati.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Francesca Simone
  • Redattore Sezione TV
  • Esperta in Soap e Gossip
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
La forza di una donna: Sirin la pagherà per tutte le sue malefatte? Ecco la nostra opinione al riguardo
anticipazioni TV La forza di una donna: Sirin la pagherà per tutte le sue malefatte? Ecco la nostra opinione al riguardo
Il Paradiso delle Signore 10 Anticipazioni: Elvira litiga con il padre, Delia e Botteri innamorati
anticipazioni TV Il Paradiso delle Signore 10 Anticipazioni: Elvira litiga con il padre, Delia e Botteri innamorati
Grande Fratello, Rebecca Staffelli: "Ho rifiutato tutti i reality, il mio sogno è condurre"
news VIP Grande Fratello, Rebecca Staffelli: "Ho rifiutato tutti i reality, il mio sogno è condurre"
Leo Gassman fa coppia con una giovane attrice... Anche lei ''Figlia d'arte''
news VIP Leo Gassman fa coppia con una giovane attrice... Anche lei ''Figlia d'arte''
La Promessa Anticipazioni Spagnole: Antonio il figlio di Simona arriva alla tenuta e ha un volto noto al pubblico delle Soap
anticipazioni TV La Promessa Anticipazioni Spagnole: Antonio il figlio di Simona arriva alla tenuta e ha un volto noto al pubblico delle Soap
Io Sono Farah, Anticipazioni e Trame Turche: Farah sul punto di essere uccisa! Ecco da chi...
anticipazioni TV Io Sono Farah, Anticipazioni e Trame Turche: Farah sul punto di essere uccisa! Ecco da chi...
Un Posto al Sole d'estate: un tuffo nei ricordi dello spin-off estivo della Soap di Rai3!
anticipazioni TV Un Posto al Sole d'estate: un tuffo nei ricordi dello spin-off estivo della Soap di Rai3!
Amici, Irama e Mew si stanno frequentando? Esplode il gossip
news VIP Amici, Irama e Mew si stanno frequentando? Esplode il gossip
Scopri tutte le News Film
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
Tradimento
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV