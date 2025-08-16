Perla Vatiero: Chi è Cady Gueye? Età, Lavoro, Instagram. Tutto sulla presunta nuova fiamma dell'ex di Mirko Brunetti

News VIP

Conosciamo meglio la presunta nuova fiamma dell'ex volto di Temptation Island e del Grande Fratello Perla Vatiero, ossia Cady Gueye!

Scopriamo qualcosa in più su Cady Gueye, l'imprenditore che ad oggi al centro del gossip per il presunto flirt con Perla Vatiero!

Cady Gueye: Chi è la presunta nuova fiamma di Perla Vatiero

Cady Gueye ha 28 anni, quindi presumibilmente è nato tra il 1996 ed il 1997, ed è originario di Lecco, in Lombardia, anche se ormai risiede a Milano da anni. Lavora come imprenditore; infatti, ha fondato una startup italiana, Ressentia, insieme ad un amico di vecchia data, Riccardo Colombo. Come leggiamo sul loro sito ufficiale, "il cuore dell’innovazione è il processo artigianale di cristallizzazione della materia, inventato dai due, molto elaborato. Ogni scultura parte da veri capi in tessuto e da un’analisi accurata in cui sono necessari fino a venti giorni di lavorazione su misura. Il processo è irreversibile. Il risultato è la creazione di un pezzo unico, una scultura di design dal forte impatto estetico - solida e leggerissima - carica di grande valore emotivo. Si tratta di una nuova modalità di comunicazione tridimensionale che si presta in ambito celebrativo, design, arte, contesti museali, aziendali o privati".

Cady Gueye su Instagram

Cady Gueye ha anche un profilo Instagram ufficiale: @cady.tz, che al momento conta circa 12.600 follower. Sulla sua bio leggiamo che vive tra Milano e Lecco e che è il proprietario della startup Ressentia. I post che pubblica ci permettono di "entrare" nella sua vita privata, che è perlopiù fatta di abiti, mezzi e viaggi di lusso, indice che gode di una certa agiatezza economica.

Cady Gueye e Perla Vatiero: L'amore è nell'aria?

Attualmente il suo nome sta circolando sul web perché è stato associato a quello dell'ex volto di Temptation Island, nonché vincitrice della penultima edizione del Grande Fratello, Perla Vatiero. Quest'ultima, al termine del suo percorso all'interno della Casa più spiata d'Italia, ha deciso di dare un'altra possibilità alla love story con l'ex, Mirko Brunetti, ma, purtroppo, ben presto hanno capito di dover intraprendere due strade separate. Ormai lui è felicemente fidanzato con Silvia Ghio, mentre la Vatiero continua a sembrare single. Tuttavia, di recente Cady Gueye ha pubblicato un video su TikTok in cui appare in atteggiamenti intimi con lei. Inoltre, la didascalia recita: "Ok, ma adesso lo facciamo sapere oppure no?". Sta di fatto che non è ancora arrivata nessuna conferma o smentita da parte dei diretti interessati.