Grande Fratello, Perla Vatiero si è fidanzata: chi è la nuova fiamma?

News VIP

Perla Vatiero, ex vincitrice del Grande Fratello e volto di Temptation Island, si è fidanzata. Ecco con chi.

Perla Vatiero si è fidanzata? Sembra che la vincitrice del Grande Fratello, accantonata definitivamente la love story con Mirko Brunetti, abbia trovato un nuovo amore durante le sue ultime vacanze in Sardegna con le amiche. Ecco di chi si tratta.

Grande Fratello, Perla Vatiero si è fidanzata?

Dopo il loro percorso a Temptation Island che ha tenuto i fan incollati allo schermo, Perla Vatiero e Mirko Brunetti si sono ritrovati nella casa del Grande Fratello e sembrava ci fosse una possibilità per la loro storia d’amore di tornare ad essere forte come prima. Invece, Perla e Mirko si sono lasciati definitivamente e lei si è goduta la fama derivata dalla vittoria del reality show di Alfonso Signorini, deliziando tutti con un’inaspettata amicizia nata con Greta Rossetti che ha fatto esultare milioni di fan.

Un’amicizia che sa quasi di vendetta e che continua ancora oggi dato che le due hanno recentemente condiviso uno splendido viaggio insieme in Sardegna tra spiaggia, discoteca e ottima compagnia. E proprio sulla splendida isola italiana, Perla avrebbe conosciuto quello che sembra essere il suo nuovo fidanzato ufficiale ovvero l’imprenditore Cady Gueye. A far sorgere il dubbio proprio il 28enne che su Tik Tok ha pubblicato un video in compagnia di Perla con sottofondo la canzone di Olly “Devastante”, insomma una dedica in piena regola.

Grande Fratello, chi è il nuovo amore di Perla Vatiero

Archiviata la love story con Mirko Brunetti, che nel frattempo si è fidanzato con Silvia Ghio che proprio recentemente è intervenuta sui social dopo l’ennesimo attacco degli haters, Perla Vatiero sembra essere pronta per un nuovo amore. L’ex vincitrice del Grande Fratello, infatti, avrebbe intrecciato un flirt romantico con l’imprenditore Cady Gueye. Il dubbio è nato grazie ad un romantico video su Tik Tok poi è arrivata la conferma da FanPage sulla presunta frequentazione tra Perla e Cady.

”Ma c’è un rapporto che va oltre l’amicizia? Fonti vicine a Cady Guaye riferiscono a Fanpage che tra loro sarebbe ipotizzabile un flirt fugace in Sardegna durante le vacanze estive che entrambi stavano trascorrendo sull’isola. Al momento, però, tutto tace da parte dei diretti interessati“.

Insomma, questo flirt al momento non sappiamo se stia continuando o è durato il tempo di una vacanza, oppure se si tratta dell’ennesima trovata per fare hype dato che, ormai lo sappiamo, anche le love story possono essere strumentalizzate in tal senso. Da parte dei diretti interessati tutto tace per ora e si attendono ulteriori aggiornamenti in merito.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .