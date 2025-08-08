TGCom24
Home | VIP | News | Grande Fratello | Grande Fratello, Perla Vatiero si è fidanzata: chi è la nuova fiamma?
Schede di riferimento
Grande Fratello
Grande Fratello
News VIP

Grande Fratello, Perla Vatiero si è fidanzata: chi è la nuova fiamma?

Irene Sangermano

Perla Vatiero, ex vincitrice del Grande Fratello e volto di Temptation Island, si è fidanzata. Ecco con chi.

Grande Fratello, Perla Vatiero si è fidanzata: chi è la nuova fiamma?

Perla Vatiero si è fidanzata? Sembra che la vincitrice del Grande Fratello, accantonata definitivamente la love story con Mirko Brunetti, abbia trovato un nuovo amore durante le sue ultime vacanze in Sardegna con le amiche. Ecco di chi si tratta.

Grande Fratello, Perla Vatiero si è fidanzata?

Dopo il loro percorso a Temptation Island che ha tenuto i fan incollati allo schermo, Perla Vatiero e Mirko Brunetti si sono ritrovati nella casa del Grande Fratello e sembrava ci fosse una possibilità per la loro storia d’amore di tornare ad essere forte come prima. Invece, Perla e Mirko si sono lasciati definitivamente e lei si è goduta la fama derivata dalla vittoria del reality show di Alfonso Signorini, deliziando tutti con un’inaspettata amicizia nata con Greta Rossetti che ha fatto esultare milioni di fan.

Un’amicizia che sa quasi di vendetta e che continua ancora oggi dato che le due hanno recentemente condiviso uno splendido viaggio insieme in Sardegna tra spiaggia, discoteca e ottima compagnia. E proprio sulla splendida isola italiana, Perla avrebbe conosciuto quello che sembra essere il suo nuovo fidanzato ufficiale ovvero l’imprenditore Cady Gueye. A far sorgere il dubbio proprio il 28enne che su Tik Tok ha pubblicato un video in compagnia di Perla con sottofondo la canzone di Olly “Devastante”, insomma una dedica in piena regola.

Grande Fratello, chi è il nuovo amore di Perla Vatiero

Archiviata la love story con Mirko Brunetti, che nel frattempo si è fidanzato con Silvia Ghio che proprio recentemente è intervenuta sui social dopo l’ennesimo attacco degli haters, Perla Vatiero sembra essere pronta per un nuovo amore. L’ex vincitrice del Grande Fratello, infatti, avrebbe intrecciato un flirt romantico con l’imprenditore Cady Gueye. Il dubbio è nato grazie ad un romantico video su Tik Tok poi è arrivata la conferma da FanPage sulla presunta frequentazione tra Perla e Cady.

”Ma c’è un rapporto che va oltre l’amicizia? Fonti vicine a Cady Guaye riferiscono a Fanpage che tra loro sarebbe ipotizzabile un flirt fugace in Sardegna durante le vacanze estive che entrambi stavano trascorrendo sull’isola. Al momento, però, tutto tace da parte dei diretti interessati“.

Insomma, questo flirt al momento non sappiamo se stia continuando o è durato il tempo di una vacanza, oppure se si tratta dell’ennesima trovata per fare hype dato che, ormai lo sappiamo, anche le love story possono essere strumentalizzate in tal senso. Da parte dei diretti interessati tutto tace per ora e si attendono ulteriori aggiornamenti in merito.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Grande Fratello
Grande Fratello
Irene Sangermano
  • Redattore Sezione TV
  • Competenze nel campo del gossip
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
Temptation Island, nota influencer svela: "Lo rifarei perché è stato necessario. Uomini e Donne? Ho capito presto che..."
news VIP Temptation Island, nota influencer svela: "Lo rifarei perché è stato necessario. Uomini e Donne? Ho capito presto che..."
Ballando con le Stelle, Milly Carlucci annuncia Barbara D'Urso come concorrente ufficiale
news VIP Ballando con le Stelle, Milly Carlucci annuncia Barbara D'Urso come concorrente ufficiale
Uomini e Donne, Giuseppe Molonia pronto a tornare a settembre? La curiosa dedica a Maria De Filippi
news VIP Uomini e Donne, Giuseppe Molonia pronto a tornare a settembre? La curiosa dedica a Maria De Filippi
Beautiful Anticipazioni Puntata del 9 agosto 2025, replica: RJ e Luna sempre più uniti ma Zende ci mette lo zampino!
anticipazioni TV Beautiful Anticipazioni Puntata del 9 agosto 2025, replica: RJ e Luna sempre più uniti ma Zende ci mette lo zampino!
Alessandra Amoroso riceve la proposta di nozze dal Compagno! (VIDEO)
news VIP Alessandra Amoroso riceve la proposta di nozze dal Compagno! (VIDEO)
Ballando con le stelle: svelata la quinta concorrente ufficiale della nuova edizione: "Ne vedremo delle belle"
news VIP Ballando con le stelle: svelata la quinta concorrente ufficiale della nuova edizione: "Ne vedremo delle belle"
Beautiful Anticipazioni Americane: Corsa contro il tempo, Brooke non deve sposare Nick!
anticipazioni TV Beautiful Anticipazioni Americane: Corsa contro il tempo, Brooke non deve sposare Nick!
Uomini e Donne, niente trono per Nadia Di Diodato: l'ex corteggiatrice apre un bar in Abruzzo
news VIP Uomini e Donne, niente trono per Nadia Di Diodato: l'ex corteggiatrice apre un bar in Abruzzo
Scopri tutte le News Film
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
Tradimento
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV