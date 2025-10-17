Pechino Express, voci di maretta tra Chanel Totti e il padre Francesco: lui si è opposto alla sua partecipazione!

News VIP

Sembra che Francesco Totti non sia particolarmente felice della scelta della figlia Chanel di prendere parte a Pechino Express.

Sono state annunciate tutte le coppie della nuova stagione di Pechino Express e c’è anche Chanel Totti. Sembra, tuttavia, che la ragazza per partecipare si sia scontrata con il padre Francesco, restio al suo debutto televisivo.

Pechino Express, Chanel Totti nel cast

La nuova edizione di Pechino Express si prepara a debuttare su Sky e in streaming solo su NOW nel 2026 ma sono state annunciate tutte le coppie dell’adventure game condotto da Costantino Della Gherardesca, e spicca quella de “I Raccomandati” formata da Chanel Totti e Filippo Laurino. La figlia maggiore di Francesco Totti e Ilary Blasi è diventata ufficialmente maggiorenne a maggio e il mondo della televisione ha immediatamente messo gli occhi su di lei.

Prima di accettare la proposta di correre in coppia con Laurino a Pechino Express, infatti, Chanel è stata corteggiata a lungo da Milly Carlucci che l’avrebbe voluta come protagonista della nuova edizione di Ballando con le Stelle, ma la ragazza ha rifiutato l’offerta e ha accettato invece quella di Sky. Una proposta che, tuttavia, si mormora non abbia fatto fare i salti di gioia a tutta la famiglia. In particolare, infatti, sembra che il Pupone non fosse d’accordo con il debutto televisivo della figlia. Ecco i dettagli sull’indiscrezione.

Pechino Express, Totti si è opposto alla presenza di Chanel

Si è ufficialmente delineato il cast della nuova stagione di Pechino Express e c’è anche Chanel Totti che, dopo aver rifiutato la proposta di Milly Carlucci e il posto nel cast di Ballando con le Stelle, ha firmato con piacere quella di Sky. Insieme a Filippo Laurino, figlio della manager della madre Ilary Blasi, Chanel forma la coppia de “I Raccomandati” ed è entusiasta per questa occasione. Meno entusiasta, secondo l’indiscrezione di Alberto Dandolo, è Francesco Totti.

“Il Capitano non vuole assecondare il sogno della figlia di intraprendere la carriera televisiva. Già si era opposto con successo alla sua partecipazione a Ballando con le Stelle, ma dietro il sì di Chanel stavolta c’è sua madre Ilary Blasi. La giovane Totti, infatti, a Pechino Express farà coppia con il suo amico di infanzia Filippo Laurino che è il figlio della storica manager di Ilary, Graziella Lopedota, fondatrice dell’agenzia Notoria, di cui fanno parte, tra gli altri, anche Michelle Hunziker e Silvia Toffanin“.

Insomma, sembra che Totti non sia felice della scelta della figlia perché vorrebbe tenerla lontano dal mondo dello spettacolo, dato che lei è già un bersaglio facile nel mondo dei social, basta vedere i commenti al vetriolo che riceve sulla sua pagina Instagram seguita da 666mila followers.

