Pechino Express, ecco le ultime cinque Coppie della nuova stagione

La nuova edizione di Pechino Express - L’estremo Oriente arriva nel 2026 in esclusiva su Sky e solo su NOW, e ora sono state rivelate le coppie ufficiali dell’adventure game che sarà condotto da Costantino Della Gherdardesca con tre inviati speciali Lillo, Giulia Salemi, Guido Meda. Ecco la rotta e tutte le Anticipazioni.

Anticipazioni Pechino Express nuova edizione

Arriva la nuova edizione di Pechino Express - L’estremo Oriente nel 2026 e anche le Anticipazioni ufficiali che svelano le coppie dell’adventure game targato Sky in streaming solo su NOW. Al timone della conduzione torna Costantino Della Gherardesca e questo anno sarà affiancato da tre inviati speciali ovvero Giulia Salemi, Lillo e Guido Meda. Ma quali Paesi toccherà la nuova edizione di Pechino Express? Il viaggio toccherà tre dei Paesi più affascinanti, misteriosi e incredibili dell’Est del mondo, e sarà probabilmente il viaggio più estremo di sempre ovvero Indonesia, Cina e Giappone.

Ma chi saranno i concorrenti della nuova stagione del programma? Le prime cinque sono state già annunciate ovvero Biagio Izzo e Francesco Paolantoni ovvero “Gli Spassusi”, poi Chanel Totti e Filippo Laurino “I Raccomandati”, Jo Squillo e Michelle Masullo “Le DJ”, Candelaria e Camila Solorzano “Le Albiceleste” e infine Dani Faiv e Tony 2Milli “I Rapper”. A queste cinque coppie si aggiungono altre cinque coppie agguerritissime, scopriamole insieme.

Pechino Express: svelate le ultime 5 coppie in gara

Oltre ai sopracitati Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, Chanel Totti e Filippo Laurino, Jo Squillo e Michelle Masullo, Candelaria e Camila Solórzano, Dani Faiv e Tony 2Milli ci saranno altre cinque coppie in gara nella nuova edizione di Pechino Express - L'estremo Oriente, il programma in onda nel 2026 su Sky e in streaming solo su NOW.

Partiamo dalla coppia formata da Fiona May e Patrick Stevens “I Veloci”, coppia anche nella vita. Fiona è considerata a livello internazionale una delle maggiori protagoniste della sua disciplina, il salto in lungo, di cui è stata due volte campionessa mondiale oltre che atleta olimpica con due medaglie d’argento all’attivo. Patrick ha rappresentato il suo paese, il Belgio, in ben tre edizioni dei Giochi Olimpici, guadagnandosi così il titolo di miglior sprinter belga degli anni Novanta.

Nel cast di Pechino Express spiccano Steven Basalari e Viviana Vizzini ovvero “Gli Ex”, coppia nella vita almeno fino a poche settimane prima di partire per questa avventura, che potrebbe riavvicinarli o portarli a lasciarsi definitivamente. Viviana è una giovane ragazza siciliana che si è avvicinata da giovanissima al mondo della moda e dei concorsi di bellezza, conquistando nel 2020 il titolo di Miss Universo Italia. Nel 2018 ha esordito in televisione come corteggiatrice nel programma Uomini e Donne; dal 2022, invece, è membro fisso del cast di Avanti un altro. Steven invece è cresciuto in una famiglia attiva nel mondo dell’intrattenimento - il padre ha fondato la discoteca Number One - ed è famosissimo su Tik Tok.

Passiamo poi alla coppia formata da Tay Vines e Assane Diop “I Comedian”, una coppia di stand up comedian molto amici tra loro. Tay è originario del Togo, ha iniziato la sua attività pubblicando video ironici online, diventati presto virali. Assane, origini senegalesi, conduce una doppia vita: operaio in fabbrica di giorno, comico di sera. Proprio tra turni e risate nasce il suo percorso artistico, fatto di video comici pubblicati online che conquistano sempre più pubblico fino ad arrivare a Zelig.

Nel cast di Pechino Express - L’estremo Oriente spazio ad una giovane coppia di amici content creator ovvero Elisa Maino e Mattia Stanga. Elisa è stata la prima creator italiana su Musical.ly e poi su TikTok, sui suoi profili parla di moda, make-up e lifestyle. Mattia è considerato il creator comedy per eccellenza in Italia: a partire da marzo 2020 è diventato il volto simbolo dei POV su TikTok Italia, conquistando milioni di utenti grazie alla sua ironia tagliente. Nel febbraio 2024 è stato uno dei conduttori del Prima Festival, in occasione della 74a edizione del Festival di Sanremo.

Infine concludiamo le dieci coppie del programma con Gaia De Laurentis e Agnese Catalani ovvero “Le Biondine”, madre e figlia. Gaia è un’attrice amata con oltre trentacinque anni di esperienza è madre di quattro figli, Agnese è la secondogenita: partecipano per vivere un’esperienza speciale, un’occasione per condividere un’avventura lontano dalla loro grande famiglia e crescere insieme.

