Pechino Express, ricovero d'urgenza per un protagonista dell'ultima edizione: cosa è successo

News VIP

Un protagonista dell'ultima stagione di Pechino Express è finito ricoverato d'urgenza in ospedale, ecco perché e come sta ora.

Si è conclusa la nuova stagione di Pechino Express, l’advenute game in onda su Sky e in streaming solo su NOW, con la vittoria dei Medagliati. Per un protagonista di questa edizione, invece, momenti di paura a causa di un ricovero d’urgenza. Ecco cosa è successo.

Pechino Express, paura per Gigi Campanile

La nuova edizione di Pechino Express - Fino al Tetto del Mondo è stata adrenalina pura, con un viaggio meraviglioso che ha toccato Filippine, Thailandia e Nepal, appunto fino alla vetta più alta del mondo con la conduzione di Costantino Della Gherardesca e l'inviato speciale Fru. Le coppie in gara non si sono risparmiate e hanno dato battaglia fino alla fine della loro corsa coraggiosa, superando ostacoli e trovando nuovo affiatamento. Pechino Express è stata vinto dai Medagliati, Jury Chechi e Antonio Rossi, ma in finale sono arrivati anche i Complici, Dolcenera e Gigi Campanile.

Proprio lui, negli ultimi giorni, ha fatto preoccupare non poco i fan dell’adventure game targato Sky e in streaming solo su NOW. Ma cosa è successo? Su Instagram, la compagna Dolcenera con la quale fa coppia da oltre 25 anni, ha comunicato al pubblico che Gigi si è dovuto sottoporre di corsa ad un intervento chirurgico.

“Ragazzo di strada, speaker radiofonico, studente universitario, uomo di legge (e di principio), ricercatore curioso, produttore ed editore musicale, sognatore visionario… il mio faccendiere ops cavaliere medievale. Hai superato qualsiasi ostacolo nella vita, hai risolto problemi, ti sei sacrificato con dignità, hai sofferto con orgoglio e sei persino arrivato al traguardo finale di Pechino Express. Riuscirai a superare anche questo… cuore mio”.

Questo quanto scritto da Dolcenera su Instagram, con tanto di foto dall’ospedale. Sembra che la situazione, fortunatamente, sia stabile ma certo per entrambi deve essersi trattato di un bello spavento. Al momento non si hanno ulteriori notizie o aggiornamenti, ma sembra che l'allarme sia appunto rientrato.