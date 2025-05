Pechino Express 2025, vincono i Medagliati Jury Chechi e Antonio Rossi: cosa hanno rivelato nella Conferenza stampa

News VIP

Sono la coppia dei Medagliati Jury Chechi e Antonio Rossi a portare a casa la vittoria di Pechino Express - Fino al Tetto del Mondo. Ecco cosa hanno rivelato i vincitori durante la conferenza stampa.

Nello spettacolare Tempio di Uma Maheshwor in Nepal si è conclusa la corsa dei viaggiatori di Pechino Express - Fino al Tetto del Mondo, con la proclamazione dei vincitori ovvero i Medagliati Jury Chechi e Antonio Rossi. La Finale ha segnato il miglior risultato di sempre per una finale da quando lo show è su Sky in termini di share, con una risposta clamorosa anche sui social. Ecco cosa hanno raccontato i vincitori, i secondi classificati i Complici Dolcenera e Gigi Campanile, e i terzi classificati gli Estetici Giulio Berruti e Nicolò Maltese durante la conferenza stampa dell’adventure game condotto da Costantino Della Gherardesca con l’inviato speciale Fru, in onda su Sky e in streaming solo su NOW.

Pechino Express 2025 - Fino al Tetto del Mondo: vincono i Medagliati Jury Chechi e Antonio Rossi

Si è ufficialmente conclusa la corsa dei viaggiatori di Pechino Express - Fino al Tetto del Mondo con la vittoria de i Medagliati Jury Chechi e Antonio Rossi, proclamati vincitori da Costantino Della Gherdardesca nello spettacolare Tempio di Uma Maheshwor in Nepal. Gli ultimi chilometri di questa edizione hanno visto le tre coppie partire dalla Skywalk Tower di Katmandu, per poi proseguire in direzione delle tre affascinanti Durbar Square della valle, le piazze del Palazzo Reale, quelle di Katmandu, Patan e di Bhaktapur. Traguardo intermedio al Tempio induista di Pashupatinath, il più antico del Nepal con l’eliminazione degli Estetici Berruti e Maltese, che hanno conquistato così la terza posizione. Continua poi la corsa, fino al Tempio di Uma Maheshwor dove abbiamo scoperto che a trionfare sono stati i Medagliati, mentre i secondi classificati i Complici Dolcenera e Gigi Campanile.

Questa è stata la Finale di Pechino Express ha segnato il miglior risultato di sempre per una finale da quando lo show è su Sky: una Total Audience di 568mila spettatori con il 2,7% di share (in tv 906mila contatti e il 60% di permanenza). Ottima anche la risposta del mondo dei social, dato che Pechino Express è stato lo show più discusso in assoluto nella giornata di ieri, con 208mila interazioni. Dopo 6mila chilometri tra Filippine, Thailandia e Nepal, le tre coppie finaliste si sono raccontate durante la conferenza stampa.

“Quello che si prova in un programma televisivo di questo tipo è incredibile, e la maggior parte delle emozioni rimarranno personali che non è possibile da raccontare. Il nostro approccio sincero si vedeva ed è un valore che conserverò per sempre, e l’altra cosa che mi porterò dentro è che abbiamo incontrato delle persone con le quali eravamo in sintonia. Noi sappiamo cosa abbiamo vissuto insieme, nello stesso momento, e questa cosa ci lega per sempre”.

Ha spiegato Dolcenera, che ha ammesso di aver vissuto un’esperienza intensa difficile da ricordare, che le ha portato anche qualche conseguenza fisica soprattutto dopo la corsa in galoppo agli elefanti, confidando di aver vissuto le sfide con l’adrenalina in corpo che l’ha portata a lanciarsi sempre senza esitazione.

Pechino Express, cosa hanno racconato i Finalisti nella conferenza stampa

Jury Cechi ha, invece, dichiarato che fino all’ultimo nutriva grossi dubbi sulla sua vittoria dato che “sulle prove mentali e sulla memoria siamo un disastro”, ha ironizzato insieme al suo compagno di viaggio Antonio Rossi con il quale poi si è trovato d’accordo a dire che, nonostante la fatica, l’emozione non può essere paragonabile a quella vissuta da un atleta alle Olimpiadi. Tra strategie e prove complicatissime come quella dei Sette Mostri, incubo di ogni viaggiatore di Pechino Express, Giulio Berruti ha commentato:

“È vero noi ce le siamo date, ma è anche vero che nel conteso televisivo vengono esaltate alcune cose, che nel conteso vero e proprio non c’era. È vero che c’era una grande competizione ma c’è stata anche una grande sportività”.

Le coppie finaliste di Pechino Express - Fino al Tetto del Mondo, lo show in onda su Sky e in streaming solo su NOW condotto da Costantino Della Gherardesca e l'inviato speciale Fru, hanno ammesso poi che tra loro è nato un rapporto molto speciale che non è facilmente spiegabile al pubblico, il quale delle volte vede aspetti di contrasto durante il viaggio, non sapendo il livello di intimità che hanno raggiunto in precedenza che permette anche queste piccole esplosioni, date dalla fatica e dalle tensioni. Infine, ottime notizie per tutti coloro che si sono commossi con gli Estetici per il cane Botox: sta bene, è stato adottato da una famiglia locale e Giulio Berruti e Nicolò Maltese stanno cercando di capire se possono portarlo con loro in Italia.

