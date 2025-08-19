TGCom24
Home | VIP | News | Pechino Express | Pechino Express, nel cast Tavassi e Donnamaria? Ecco le ultime news
Schede di riferimento
Pechino Express
Pechino Express
News VIP

Pechino Express, nel cast Tavassi e Donnamaria? Ecco le ultime news

Irene Sangermano

Nuovo anticipazioni sul cast della nuova edizione di Pechino Express e spuntano i nomi di Edoardo Tavassi ed Edoardo Donnamaria.

Pechino Express, nel cast Tavassi e Donnamaria? Ecco le ultime news

Si prepara la nuova stagione di Pechino Express e iniziano a circolare le prime indiscrezioni sul cast della nuova stagione del programma di Sky, condotto da Costantino Della Gherardesca. Questa volta i nomi in lizza sono quelli di Edoardo Donnamaria ed Edoardo Tavassi, ma non solo.

Pechino Express, anticipazioni sul cast

Iniziano i preparativi per la nuova stagione di Pechino Express, l’adventure game in onda su Sky e in streaming solo su NOW. Il pubblico adora questo format, emozionante e travolgente, capace di trasportare gli spettatori in altri mondi, conoscere altre culture e tradizioni, rimanere incantanti da paesaggi mozzafiato ma anche momenti di tensione per i concorrenti, corse all’ultimo minuto e qualche discussione pronta ad animare il programma. Costantino Della Gherardesca tornerà come presentatore anche questo anno, e probabilmente con lui ci sarà ancora una volta l’inviato speciale Fru. Ma chi farà parte del cast di questo anno?

Qualche settimana fa si è parlato del provino di due ex concorrenti del Grande Fratello, ora arrivano nuove indiscrezioni che riguardano proprio due volti che sono diventati molto amici grazie alla loro esperienza nella casa più spiata d’Italia. Stiamo parlando di Edoardo Donnamaria ed Edoardo Tavassi, che sono rimasti molto legati anche dopo il GF e continuano a far sorridere i loro fan con divertenti video su Instagram. L’indiscrezione è giunta alla orecchie dell’esperta di gossip Deianira Marzano ma sarà attendibile?

Pechino Express, Tavassi e Donnamaria nel cast?

Secondo una recente indiscrezione, nel cast della nuova stagione di Pechino Express ci saranno anche Edoardo Donnamaria ed Edoardo Tavassi, protagonisti del Grande Fratello che hanno fatto ridere milioni di italiani con i loro siparietti in casa. I due ex gieffini sono rimasti legati, ma saranno loro i nuovi concorrenti del programma condotto da Costantino Della Gherardesca?

Immediata la smentita di un’altra utente che ha fatto sapere che la coppia non si è sottoposta a nessun provino. Arriva, tuttavia, una seconda indiscrezione sul cast di Pechino Express che riguarda la possibile partecipazione di Sonia Bruganelli e suo figlio. L’ex moglie di Paolo Bonolis non ha commentato al momento, ma sicuramente Sonia è una protagonista in grado di dividere il pubblico e creare pathos, come ha dimostrato anche a Ballando con le Stelle, dunque sarebbe un bel colpaccio per la redazione del programma targato Sky.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Pechino Express
Pechino Express
Irene Sangermano
  • Redattore Sezione TV
  • Competenze nel campo del gossip
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
Amici 25, svelata la data d'inizio della nuova edizione del talent
news VIP Amici 25, svelata la data d'inizio della nuova edizione del talent
Uomini e Donne, Giada Rizzi e Marcello Messina si raccontano: "Periodo non facile, non ci nascondiamo"
news VIP Uomini e Donne, Giada Rizzi e Marcello Messina si raccontano: "Periodo non facile, non ci nascondiamo"
Un Posto al Sole Anticipazioni dal 25 al 29 agosto 2025: Niko vuole sposare Manuela
anticipazioni TV Un Posto al Sole Anticipazioni dal 25 al 29 agosto 2025: Niko vuole sposare Manuela
Grande Fratello, prime indiscrezioni sul cast, sarebbe stata contattata l'ex fidanzata di Only
news VIP Grande Fratello, prime indiscrezioni sul cast, sarebbe stata contattata l'ex fidanzata di Only
La Promessa Anticipazioni 20 agosto 2025: Catalina sposa abbandonata, Pelayo se ne va!
anticipazioni TV La Promessa Anticipazioni 20 agosto 2025: Catalina sposa abbandonata, Pelayo se ne va!
La forza di una donna Anticipazioni 20 agosto 2025: Sirin sequestrata e minacciata!
anticipazioni TV La forza di una donna Anticipazioni 20 agosto 2025: Sirin sequestrata e minacciata!
Il Paradiso delle Signore Anticipazioni dal 25 al 29 agosto 2025: Mimmo si ribella al padre
anticipazioni TV Il Paradiso delle Signore Anticipazioni dal 25 al 29 agosto 2025: Mimmo si ribella al padre
Uomini e Donne, Arcangelo Passirani pronto alla pace con Gemma Galgani: le parole del cavaliere
news VIP Uomini e Donne, Arcangelo Passirani pronto alla pace con Gemma Galgani: le parole del cavaliere
Scopri tutte le News Film
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
Tradimento
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV