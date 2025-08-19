Pechino Express, nel cast Tavassi e Donnamaria? Ecco le ultime news

News VIP

Nuovo anticipazioni sul cast della nuova edizione di Pechino Express e spuntano i nomi di Edoardo Tavassi ed Edoardo Donnamaria.

Si prepara la nuova stagione di Pechino Express e iniziano a circolare le prime indiscrezioni sul cast della nuova stagione del programma di Sky, condotto da Costantino Della Gherardesca. Questa volta i nomi in lizza sono quelli di Edoardo Donnamaria ed Edoardo Tavassi, ma non solo.

Pechino Express, anticipazioni sul cast

Iniziano i preparativi per la nuova stagione di Pechino Express, l’adventure game in onda su Sky e in streaming solo su NOW. Il pubblico adora questo format, emozionante e travolgente, capace di trasportare gli spettatori in altri mondi, conoscere altre culture e tradizioni, rimanere incantanti da paesaggi mozzafiato ma anche momenti di tensione per i concorrenti, corse all’ultimo minuto e qualche discussione pronta ad animare il programma. Costantino Della Gherardesca tornerà come presentatore anche questo anno, e probabilmente con lui ci sarà ancora una volta l’inviato speciale Fru. Ma chi farà parte del cast di questo anno?

Qualche settimana fa si è parlato del provino di due ex concorrenti del Grande Fratello, ora arrivano nuove indiscrezioni che riguardano proprio due volti che sono diventati molto amici grazie alla loro esperienza nella casa più spiata d’Italia. Stiamo parlando di Edoardo Donnamaria ed Edoardo Tavassi, che sono rimasti molto legati anche dopo il GF e continuano a far sorridere i loro fan con divertenti video su Instagram. L’indiscrezione è giunta alla orecchie dell’esperta di gossip Deianira Marzano ma sarà attendibile?

Pechino Express, Tavassi e Donnamaria nel cast?

Secondo una recente indiscrezione, nel cast della nuova stagione di Pechino Express ci saranno anche Edoardo Donnamaria ed Edoardo Tavassi, protagonisti del Grande Fratello che hanno fatto ridere milioni di italiani con i loro siparietti in casa. I due ex gieffini sono rimasti legati, ma saranno loro i nuovi concorrenti del programma condotto da Costantino Della Gherardesca?

Immediata la smentita di un’altra utente che ha fatto sapere che la coppia non si è sottoposta a nessun provino. Arriva, tuttavia, una seconda indiscrezione sul cast di Pechino Express che riguarda la possibile partecipazione di Sonia Bruganelli e suo figlio. L’ex moglie di Paolo Bonolis non ha commentato al momento, ma sicuramente Sonia è una protagonista in grado di dividere il pubblico e creare pathos, come ha dimostrato anche a Ballando con le Stelle, dunque sarebbe un bel colpaccio per la redazione del programma targato Sky.