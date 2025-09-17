TGCom24
News VIP

Pechino Express, nel cast un ex naufrago de L'Isola dei Famosi? L'indiscrezione

Irene Sangermano

Nel cast della nuova edizione di Pechino Express anche un naufrago de L'Isola dei Famosi? L'Anticipazione.

Pechino Express, nel cast un ex naufrago de L'Isola dei Famosi? L'indiscrezione

Si moltiplicano i rumors sulla nuova stagione di Pechino Express, lo show targato Sky condotto da Costantino Della Gherardesca. Sembra, infatti, che nel cast ci sarà anche un ex naufrago de L’Isola dei Famosi.

Pechino Express Anticipazioni sul cast della nuova edizione

Mancano ancora diversi mesi alla nuova edizione di Pechino Express, lo show targato Sky condotto da Costantino Della Gherardesca. Nonostante questo, nelle ultime settimane, si sono rincorsi diversi rumors sul cast del programma e spuntano tanti nomi famosi tra cui quello di Francesco Paolantoni e Biagio Izzo, comici e amici che fanno faville a Stasera tutto è Possibile su Rai 2, il programma condotto da Stefano De Martino. È spuntata anche un’anticipazione sulla presenza di Sonia Bruganelli con il figlio ma è stata proprio l’ex opinionista del Grande Fratello a negare pubblicamente tutto, confermando che non sarà presente nel programma.

Mentre si mormora che Bruganelli potrebbe tornare proprio nelle veste di opinionista nel reality show di Canale 5, ecco che arriva un’altra indiscrezione sulla presenza di un ex naufrago de L’Isola dei Famosi, pronto a mettersi alla prova in questo avventuroso programma che ti porta nei luoghi più esotici e remoti del pianeta, facendoti scoprire culture e paesaggi mozzafiato.

Pechino Express, arriva un ex naufrago de L’Isola dei Famosi?

Ci sarà anche un bellissimo ex naufrago de L’Isola dei Famosi nella nuova edizione di Pechino Express? Stando all’ultima indiscrezione lanciata da Novella 2000 ci potrebbe essere anche Jhonatan Mujica, modello cileno che ha preso parte per pochissimo al reality show ambientato in Honduras e che recentemente ha fatto parlare di sé per il suo coming out.

“Stando alle informazioni che ci sono giunte, un ex naufrago de L’Isola dei Famosi sarà tra i concorrenti della prossima edizione. Parliamo di. Jhonatan Mujica, il modello cileno che era stato introdotto nel reality Mediaset come sfidante di Luca Vetrone. Ora però, pare che sia pronto a mettersi nuovamente in gioco – e in viaggio – con il reality di Sky. Non si conosce ancora chi sarà il suo compagno (o compagna) di squadra, ma la sua partecipazione sembra ormai quasi certa. Una nuova occasione per mostrarsi al pubblico italiano, in una veste forse più autentica e duratura“.

Al momento la notizia non è ancora stata confermata ma sembra essere certa. Altri due protagonisti che potrebbe prendere parte a Pechino Express sono gli youtuber Gianmarco Zagato e Nicole Pallado.

