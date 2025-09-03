TGCom24
Pechino Express, nel cast anche Sonia Bruganelli e il figlio? L'indiscrezione

Irene Sangermano

Arriva una nuova indiscrezione sul cast della nuoca stagione di Pechino Express, nel quale potrebbe esserci anche Sonia Bruganelli.

Nuove indiscrezioni sull’edizione di Pechino Express in partenza il prossimo anno. Un’indiscrezione riporta anche il nome di Sonia Bruganelli nel cast dello show targato Sky e condotto da Costantino Della Gherardesca.

Pechino Express, nuove Anticipazioni sul cast

Mancano ancora diversi mesi alla nuova stagione di Pechino Express ma questo anno l’attenzione è puntata più che mai sul cast dello show tragato Sky, in streaming solo su NOW. Dopo la vittoria dei Medagliati lo scorso anno, il pubblico si chiede chi vedremo nel cast della nuova edizione ma anche in quali Paesi nel mondo si terrà la corsa alla vittoria dopo l’ultimo avventuroso viaggio in Oriente. Nel frattempo continuano ad arrivare indiscrezioni sul cast come quella che vorrebbe Biagio Izzo e Francesco Paolantoni tra le coppie.

I due comici partenopei hanno un legame bellissimo che van ben oltre quello lavorativo, ma sono anche una coppia perfetta sul piccolo schermo come dimostra la loro collaborazione nello show Stasera tutto è Possibile, condotto da Stefano De Martino su Rai 2. Mentre al momento i due attori non hanno confermato l’anticipazione, ne arriva una nuova che riguarda Sonia Bruganelli, ex moglie di Paolo Bonolis ed ex opinionista del Grande Fratello, molto chiacchierata per la sua vita professionale e privata.

Pechino Express, Sonia Bruganelli nel cast?

Dopo aver lavorato per lunghissimi anni dietro le quinte con il marito Paolo Bonolis, dal quale ha deciso di separarsi definitivamente non molto tempo fa, Sonia Bruganelli ha iniziato ad apparire sempre più spesso sul piccolo schermo come opinionista del Grande Fratello, ma anche come ballerina a Ballando con le Stelle. Secondo il portale Affari Italiani, Sonia sarà anche nel cast della nuova edizione di Pechino Express in partenza il prossimo anno.

“Pechino express 2026 con Sonia Bruganelli e il figlio Davide Bonolis. Il retroscena. Infatti ci giungono voci di possibili coppie di concorrenti che ambirebbero a partecipare al celebre show. Una di queste di cui abbiamo avuto modo di intercettare la probabile partecipazione sarebbe formata da Sonia Bruganelli in coppia con l’adorato figlio Davide Bonolis. Pare che l’ex concorrente di Ballando con le stelle sarebbe entusiasta di partecipare a questo adventure game e quale partner migliore se non il figlio Davide Bonolis? Li vedremo calcare insieme le impervie strade di Pechino Express? Lo scopriremo molto presto”.

Insomma, sembra che Sonia abbia accettato questa nuova avventura insieme al figlio Davide Bonolis, al quale è profondamente legata. Da parte sua , tuttavia, ancora nessuna conferma ufficiale.

