Pechino Express 2025, Fru ricorda il momento più difficile della sua edizione poi parla della Fidanzata!

Fru, inviato speciale di Pechino Express - Fino al Tetto del Mondo, ricorda l'edizione che l'ha visto protagonista tra le coppie con Aurora Leone e poi parla della sua fidanzata.

È iniziata la nuova stagione di Pechino Express, che questo anno ci porta fino al tetto del mondo, partendo dalle Filippine, passando per la Thailandia del Nord e infine in Nepal, fino al maestoso Monte Everest. Fru torna nei panni dell’inviato speciale ma ancora in mente uno degli episodi più difficili da superare del suo percorso come concorrente, ecco cosa ha svelato.

Pechino Express, Fru ricorda la sua gara con Aurora Leone

La nuova edizione di Pechino Express - Fino al Tetto del Mondo è iniziata ufficialmente e gli spettatori si sono dimostrati entusiasti per la nuova rotta dell’adventure game in onda su Sky e in streaming solo su NOW. Torna Costantino Della Gherardesca nel ruolo di presentatore, pronto a condurre le nove e agguerrite coppie in gara in un viaggio emozionante e difficile tra Filippine, Thailandia del Nord e Nepal, fino al maestoso Monte Everest. Mentre Giaele e Ivana si sbilanciano, la coppia che forma il duo delle Atlantiche e che sono già volti noti della televisione grazie alla loro partecipazione al Grande Fratello, il pubblico ha accolto con calore il ritorno di Fru come inviato speciale. Intervistato dal settimanale Chi, Fru ha ricordato uno dei momenti più difficili della sua gara in veste di concorrente con Aurora Leone.

“Se c’è stato un momento di difficoltà? Ricordo con piacere e divertimento una notte in cui l’alloggio dove ci siamo fermati in Thailandia era pieno di insetti e gechi (…) E no, non sono quelle lucertoline sfigate e silenziose che abbiamo in Italia, sono più grandi ed emettono un suono molto rumoroso che ti sveglia di notte“.

Fru ha raccontato di aver trovato di notte, dopo una lunga giornata di gare e dunque con tanta stanchezza addosso, questo enorme geco insieme ad uno sciame di zanzare moleste. Insomma, tra i due mali, alla fine l’inviato speciale di Pechino Express ha scelto di condividere la stanza con il geco che, seppur mettendolo in soggezione, almeno ha evitato che venisse punto in massa dagli insetti.

Pechino Express, Fru svela di essere fidanzato!

Mentre questa sera, in onda su Sky Uno e in streaming solo su Now, andrà in onda la seconda puntata della nuova stagione di Pechino Express - Fino al Tetto del Mondo, Fru ha ripercorso alcuni momenti della sua avventura in veste di concorrente. L’inviato speciale, confermato anche in questa nuova edizione, ha ammesso di sentire la mancanza in particolare del cibo italiano, una voglia incontenibile di latticini campani. E dunque cosa ha fatto?

“Al rientro in aeroporto ho fatto venire la mia fidanzata con una mozzarella. Sono letteralmente affogato nella mozzarella prima ancora che nell’abbraccio di bentornato! Sì, sono fidanzato. Da un paio di anni, abbiamo un amore lontano dai social, vecchio stile”.

Ha velato Fru durante l’intervista concessa al settimanale di Alfonso Signorini, confermando così anche di essere fidanzato da due anni con una ragazza estranea al mondo dello spettacolo. Ma di chi si tratta? Certamente ora tutti vorranno conoscere l’identità della ragazza che lo ha stregato.

