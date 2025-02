Pechino Express 2025, Ivana e Giaele si sbilanciano sul cast e poi svelano: "Ci siamo conosciute al Gf Vip, ma..."

News VIP

Le due ex concorrenti del Grande Fratello Vip, Ivana Mrazova e Giaele De Donà, sono la coppia de #LeAtlantiche della nuova edizione di Pechino Express - fino al tetto del mondo.

Cresce l'attesa per la nuova edizione di Pechino Express - Fino al tetto del mondo, che partirà il prossimo giovedì 6 marzo 2025 su Sky e in streaming su NOW. Tra le coppie più attese c’è quella formata da Ivana Mrázová e Giaele De Donà che, intervistate da Tv Sorrisi e Canzoni, hanno svelato alcuni retroscena inediti sulla loro partecipazione al game show condotto da Costantino Della Gherardesca e Gianluca Fru.

Le rivelazioni di Ivana Mrazova e Giaele De Donà, la coppia de Le #Atlantiche

Dal prossimo giovedì 6 Marzo 2025 torna in esclusiva su Sky e in streaming su NOW Pechino Express - Fino al tetto del mondo. Al timone del celebre reality show di Sky Original, realizzato da Banijay Italia, due amatissimi volti del piccolo schermo. Stiamo parlando del veterano Costantino della Gherardesca e dell'inviato speciale Gianluca Fru dei Jackal, che guideranno il gruppo in un viaggio ricco di emozioni e colpi di scena.

A contendersi la vittoria finale ci saranno 9 coppie: Le #Atlantiche (Ivana Mrázová e Giaele De Donà), I #Magici (Jey e Checco Lillo), Le #Sorelle (Samanta e Debora Togni), Gli #Estetici (Giulio Berruti e Nicolò Maltese), I #Medagliati (Jury Chechi e Antonio Rossi), I #Primiballerini (Virna Toppi e Nicola Del Freo), Gli #Spettacolari (Gianluca Fubelli - Scintilla e Federica Camba), I #Complici (Dolcenera e Gigi Campanile), I #Cineasti (Nathalie Guetta e Vito Bucci).

Tra le coppie più attese di Pechino Express 2025 c’è quella formata da Ivana Mrázová e Giaele De Donà. Intervistate dal settimanale Chi, le #Atlantiche hanno rivelato di essersi conosciute diversi anni fa al Grande Fratello Vip e di essere pronte a vivere questa nuova e incredibile avventura televisiva. La prima a prendere la parola è stata Giale, che ha raccontato:

Ci siamo conosciute qualche anno fa al Grande fratello Vip, ma non avrei mai pensato che alla fine avremmo partecipato a Pechino Express insieme. Abbiamo scelto il nome Atlantiche perché abbiamo entrambe un legame con gli Stati Uniti. Io sono sposata con un americano e Ivana è fidanzata con uno statunitense. Questo programma porta i concorrenti a un’evoluzione interiore. Con il passare dei giorni entrano davvero nella cultura del luogo e il pubblico lo apprezza...

Ma Ivana e Giaele saranno davvero pronte ad affrontare un’avventura così estrema? Ricordiamo che l'itinerario attraverserà le Filippine e l’Asia, per poi concludersi in Nepal, il "tetto del mondo". Le #Atlantiche hanno prima confessato di essere pronte a tutto e poi svelato quali sono i concorrenti con cui hanno legato maggiormente:

Non sappiamo bene cosa ci aspetta, ma sicuramente ci sosterremo a vicenda. Abbiamo cercato di ridurre il bagaglio, ma non possiamo rinunciare a trucchi e vestiti. Prima di partire abbiamo legato soprattutto con gli #Estetici (la coppia composta da Giulio Berruti e Nicolò Maltese); le #Sorelle (Samanta e Debora Togni) e con i #Magici (Jey e Checco Lillo).

I retroscena di Costantino Della Gherardesca

La partenza di Pechino Express – Fino al Tetto del Mondo è prevista per il 6 marzo 2025 e il viaggio, quest’anno, ci porterà a scoprire tre meravigliosi paesi. Si partirà dalle Filippine, precisamente dall’isola di Palawan, si passerà per la Thailandia del Nord, tra Chamai e Chiang Rai e poi si arriverà in Nepal.

Prima di un lungo viaggio c’è una lunga preparazione dietro. Lo sanno molto bene sia le nove coppie del reality show di Sky, ma anche il conduttore Costantino della Gherardesca che, in un'intervista rilasciata al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, ha svelato qualche aneddoto inedito e qual è stata la sua edizione preferita:

Sono felice di questa edizione, è quella in cui mi sono divertito di più insieme alla terza. Per una coincidenza spirituale di avvenimenti fra luoghi, viaggiatori, gente che incontri a sorpresa. E perché tutte le nove coppie hanno già un rapporto molto solido. I viaggiatori sono sempre più battaglieri. Sono più motivati, vogliono vincere.

