Pechino Express 2025, ad un passo dalla Finale i Primi Ballerini svelano per chi fanno il tifo!

Virna Toppi e Nicola Del Freo svelano per quale coppia di Pechino Express - Fino al tetto del Mondo fanno il tifo.

Siamo ad un passo dalla Finale di Pechino Express - Fino al Tetto del Mondo e Virna Toppi e Nicola Del Freo, ovvero la coppia dei Primi Ballerini, ha raccontato l’esperienza nell’adventure game in onda su Sky e in streaming solo su NOW, svelando poi per chi fanno il tifo.

Pechino Express 2025, i Primi Ballerini replicano alle critiche

Manca pochissimo alla Finale di Pechino Express - Fino al Tetto del Mondo, dopo un viaggio avventuroso, emozionante ma anche fisicamente ed emotivamente durissimo che ha messo alla prova le coppie di questa edizione in un viaggio che le ha portate fino al “Tetto del Mondo”. In gara sono rimasti I Complici Dolcenera e Gigi Campanile, gli Estetici Giulio Berruti e Nicolò Maltese e i Medagliati Jury Chechi e Antonio Rossi. Per i Primi Ballerini, invece, il viaggio si è interrotto presto, eliminati come seconda coppia durante l’adventure game condotto da Costantino Della Gherardesca con l’inviato speciale Fru, in onda su Sky e in streaming solo su NOW.

Al settimanale Chi, Virna Toppi e Nicola Del Freo hanno parlato della loro avventura ma hanno voluto anche replicare alle dure critiche da parte degli haters, che li hanno condannati per aver lasciato a casa una bambina piccolissima pur di partecipare al programma. La coppia ha spiegato di averne parlato a lungo prima di decidere di affidare la piccola Asia per qualche settimana ai loro cari, decidendo che questo era il momento giusto, certi che quando crescerà e guarderà la loro avventura la figlia sarà fiera di loro. Virna, poi, ha ammesso di essere molto stanca delle etichette che spesso e volentieri le vengono affibbiate, soprattutto in quanto donna e lavoratrice. La ballerina ha confidato di essere rimasta incinta nel momento peggiore a livello lavorativo, dato che era all’apice della sua carriera di ballerina in assoluto, mentre viaggiava tra Milano, Verona e la Russia ma al contempo è stata un dono prezioso e il suo paracadute.

Pechino Express, per chi tifano i Primi Ballerini

Sebbene il loro percorso a Pechino Express - Fino al Tetto del Mondo sia stato breve, Virna Toppi e Nicola del Freo hanno vissuto un’esperienza unica e intensa, alla quale ha messo fine una canzoncina filippina che rimarrà nella loro testa come un incubo, come ha svelato Virna che ha ammesso di svegliarsi ogni tanto di notte e ripensare al ritmo e alla parole. La coppia ha cercato di tirare fuori la propria competitività personale, non riuscendo a fare “i cattivi” della situazione perché questo viaggio ti fa concentrare molto sulle tue capacità e sulla tua emotività. Entrambi hanno legato mollissimo con gli Spettacolari, la prima coppia eliminata formata da Scintilla e dalla moglie Federica Camba, che stanno frequentando anche lontano dalle telecamere. Ma per chi fanno il tifo?

“Ora però il tifo lo facciamo per i #Medagliati. Jury Chechi e Antonio Rossi sono degli idoli, con una forza di volontà enorme in quest’avventura”.

Saranno i Medagliati Jury Chechi e Antonio Rossi a vincere questa edizione di Pechino Express? La finale è alle porte e c’è tanta aspettativa da parte del pubblico, diviso come sempre su chi dovrebbe vincere il programma condotto da Costantino della Gherardesca con l’inviato speciale Fru.

