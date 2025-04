Pechino Express 2025, Debora e Samanta Togni svelano le difficoltà e i momenti più belli

News VIP

Le Sorelle, Debora e Samanta Togni, svelano i momenti migliori e peggiori della loro corsa a Pechino Express - Fino al Tetto del Mondo.

Nel cast della nuova stagione di Pechino Express - Fino al tetto del Mondo ci sono Debora e Samanta Togni, ovvero la coppia de Le Sorelle. Agguerrite, unite da un’amore immenso ma anche in difficoltà con il viaggio complicato e duro dello show condotto da Costantino Della Gherardesca con l’inviato Fru, ecco quali momenti hanno messo più alla prova la loro permanenza nel programma.

Pechino Express 2025, parlano Le Sorelle

La nuova stagione di Pechino Express - Fino al Tetto del mondo sta tenendo i telespettatori con il fiato sospeso, con un viaggio incredibile che parte dalle Filippine, per arrivare poi alla Thailandia e infine in Nepal, tra le vette più alte del globo. Nel cast dello show condotto da Costantino Della Gherardesca con l’inviato Fru, in onda su Sky e in streaming solo su NOW, ci sono anche Debora e Samanta Togni ovvero la coppia de Le Sorelle. Intervistate dal settimanale Mio, Debora e Samanta hanno ammesso che il momento più bello di tutti è stato quando hanno scoperto di essere entrate a far parte del cast del programma, con grande entusiasmo ma anche paura di non essere in grado di competere in una gara così agguerrita. E le valigie? Entrambe hanno ammesso di averci pensato bene e di essere riuscite a fare un bagaglio non troppo pesante, adattandosi e rinunciando a qualcosa per poter correre come il vento tra un autostop e l’altro. Ma cosa le ha messe davvero in difficoltà? Samanta ha rivelato:

“La notte! Non avendo un orologio, perdo la cognizione del tempo. Io dormo poco, e il fatto di non poter controllare l’ora mi crea problemi di riposo. Guardavo continuamente il cielo per capire se stesse per arrivare il giorno”.

E mentre Samanta smaniava per capire quanto dormire, Debora ha riso ammettendo che lei avrebbe invece dormito ovunque ma che era proprio la sorella a impedirglielo. Le Sorelle hanno poi rivelato come questo viaggio ha cambiato il loro rapporto, ecco cosa hanno detto.

Pechino Express 2025, Le Sorelle alla scoperta anche di sé stesse

Il viaggio di Pechino Express è magico e non solamente per i paesaggi incantati e le tradizioni nuove che permette di scoprire ai suoi concorrenti, ma anche perché si trasforma in un viaggio interiore e di coppia. Per le Sorelle trascorrere tutto questo tempo insieme, non nelle migliori condizioni del mondo, ha permesso di confermare la stima e l’amore reciproca che le legano. Mentre Samanta ha ammesso di aver confermato la sua idea sulla sorella, ovvero che è una donna forte ma anche dolce, Debora ha commentato:

“Anche lei è una donna super strong, ma ho scopetto che, nonostante tutto, anche Samanta ha delle debolezze. Eppure affronta la vita con ottimismo, e questo è qualcosa che ammiro tantissimo”.

Insomma, il rapporto tra Samanta e Debora è perso migliorato grazie a questa avventura. Ora non resta che scoprire chi vincerà la nuova edizione di Pechino Express, in onda su Sky e in streaming solo su NOW, e arriverà fino al tetto del mondo. Manca sempre meno alla Finale!

Scopri le Anticipazioni sulla nuova stagione di Pechino Express.

