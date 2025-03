Paolo Ciavarro torna a Forum dopo la morte di Eleonora Giorgi: "Sei un esempio per tutti"

News VIP

Dopo aver detto addio alla madre, Eleonora Giorgi, solo pochi giorni fa, Paolo Ciavarro è tornato a Forum, dove è stato accolto dall'affetto di Barbara Palombelli e del pubblico.

Paolo Ciavarro è tornato a lavorare a Forum, il programma tv di Rete 4 condotto da Barbara Palombelli, a pochi giorni dalla morte di sua madre, Eleonora Giorgi.

Paolo Ciavarro torna a Forum dopo la morte di Eleonora Giorgi. Barbara Palombelli: "Un esempio per tutti noi"

La puntata di Forum di oggi, venerdì 7 marzo, si è aperta con il ritorno di Paolo Ciavarro, accolto in studio dalla conduttrice Barbara Palombelli a pochi giorni dalla morte di Eleonora Giorgi. Parte del cast da diversi anni, Ciavarro ha voluto ringraziare il pubblico per tutto l'affetto e i messaggi ricevuti in questo difficile momento.

Barbara Palombelli ha accolto in studio il secondogenito di Eleonora Giorgi, sua cara amica, definendo lui e la sua famiglia un vero esempio di compostezza in questi momenti di lutto: "La vita ricomincia anche per Paolino Ciavarro, Paolino per me, che oggi torna a Forum. Sarà con voi, con noi. Grazie a te, Andrea, Eleonora e per l'esempio che avete dato a tutti gli italiani".

Toccato dalle parole della padrona di casa, Ciavarro ha voluto ringraziarla, così come il pubblico per l'enorme affetto e vicinanza che hanno dimostrato a lui e alla sua famiglia negli ultimi giorni.

Le parole di Paolo Ciavarro su Eleonora Giorgi: "Ora Gabriele ha un angelo in più"

Eleonora Giorgi è venuta a mancare lunedì 3 marzo, all'età di 71 anni, dopo una lunga malattia: a novembre 2024, infatti, Eleonora Giorgi aveva rivelato di aver scoperto di soffrire di una forma molto aggressiva di cancro al pancreas. Mercoledì, 5 marzo, si sono tenuti i funerali nella Chiesa degli Artisti a Roma e grande è stata l'affluenza per omaggiare e salutare per l'ultima volta la celebre attrice.

Oltre al commovente post di Clizia Incorvaia, nuora di Eleonora Giorgi, che ha voluto dire addio alla suocera e amica con la quale aveva un rapporto speciale, non è mancato anche l'addio alla madre di Paolo Ciavarro.

Sia sui social, dove ha condiviso gli ultimi scatti della madre con il piccolo Gabriele, il figlio nato dalla relazione di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, e ai microfoni dei programmi tv che lo hanno raggiunto al funerale dell'attrice, Paolo ha voluto ricordare così Eleonora Giorgi: "Lei c'è sempre, guardo il cielo e so che è lì, mi sta guardando e veglia su mio figlio, lo proteggerà per sempre".