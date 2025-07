Paola Perego perde Citofonare Rai 2 ma torna con uno Show in prima serata

News VIP

Dopo l'addio di Simona Ventura alla Rai, Paola Perego perde Citofonare Rai 2 ma sembra che per lei sia pronto uno show in prima serata. Ecco quale.

Grandi cambiamenti in Rai e Mediaset, programmi che ci salutano e conduttrici che cambiano scuderia. Rimasta sola dopo il passaggio di Simona Ventura al timone del Grande Fratello, Paola Perego vede sfumare l’ipotesi di condurre da sola Citofonare Rai 2, ma per lei arriva un programma in prima serata. Ecco i dettagli.

Paola Perego rinuncia a Citofonare Rai 2

La presentazione dei nuovi palinsesti Rai e Mediaset per la stagione televisiva 2025/2026 ha messo in luce grandi cambiamenti nelle reti. Simona Ventura approda definitivamente in Mediaset dopo essere stata volto della nuova edizione de L’Isola dei Famosi nei panni di opinionista, e condurrà il Grande Fratello. Questa nuova versione durerà 100 giorni e ci saranno solo ed esclusivamente personaggi non famosi, banditi anche tik toker e piccoli influencer. Paola Perego rimane dunque da sola e perde Citofonare Rai 2, il programma pomeridiano che conduceva in coppia con Ventura, molto amato dal pubblico.

Ma quale destino avrà la conduttrice sulla rete nazionale? A svelarlo è Giuseppe Candela nella sua rubrica sul settimanale Chi, che parla di un nuovo show per la Perego in prima serata su Rai 2, dopo aver visto sgrumare la possibilità di condurre da sola Citofonare Rai 2. Ma di che format si tratta? Ecco l’anticipazione completa.

Paola Perego conduce uno show su Rai 2

Non sarà sola alla conduzione di Citofonare Rai 2 come sperato dai fan del programma che, dopo l’addio di Simona Ventura alla Rai, pensavano di vedere Paola Perego ancora nel pomeriggio con il format che ha tenuto compagnia a tantissimi italiani. Perego, invece, approda su Rai 2 con uno show in prima serata, dunque nessun addio anticipato anche se nella presentazione dei palinsesti non era presente il suo nome.

"La sua assenza nei palinsesti Rai, era solo provvisoria. Ma la conduttrice è pronta a tornare e questa volta in prima serata. Per Paola Perego, infatti, è in arrivo un nuovo impegno in prima serata su Rai 2, con un titolo già testato la scorsa stagione: The Floor”.

Si tratta di uno show che nella sua prima e seconda edizione è stato condotto da Ciro Priello e Fabio Balsamo dei The Jackal, e che ora passerà dunque nelle mani della Perego. Cosa ne pensate? La vedete adatta questo tipo di format dedicato al gioco?