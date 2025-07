Grande Fratello, Simona Ventura al timone della prossima edizione: la reazione di un ex naufrago de L'isola dei Famosi

News VIP

L'ex naufrago della 19esima edizione de L'Isola dei Famosi, Omar Fantini, commenta il ritorno di Simona Ventura su Canale 5 al timone della prossima stagione Nip del Grande Fratello.

Simona Ventura sarà la conduttrice del Grande Fratello, la versione Nip del popolare reality show dedicata ai concorrenti non famosi. A commentare il suo ritorno su Canale 5 ci ha pensato Omar Fantini, comico ed ex naufrago della 19esima edizione de L'Isola dei Famosi.

Simona Ventura al timone del Gf Nip: la confessione di un ex naufrago

Il Grande Fratello è pronto a tornare in grande stile. Nel corso della presentazione dei palinsesti Mediaset, l'amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi ha annunciato che il popolare reality show di Canale 5 tornerà in onda con una versione Nip condotta da Simona Ventura in autunno e una Gold guidata da Alfonso Signorini nel 2026. Un’edizione davvero speciale, pensata per riportare nella Casa di Cinecittà alcuni volti che hanno lasciato il segno.

"Sono emozionata ed entusiasta e soprattutto carica a pallettoni! Una sola parola che racchiude tutto quello che provo: grazie!" ha dichiarato SuperSimo. A commentare il suo ritorno su Canale 5 ci ha pensato un ex naufrago dell'ultima edizione de L'Isola dei Famosi. Stiamo parlando del finalista Omar Fantini che, intervistato da Lorenzo Pugnaloni, ha mandato un augurio speciale alla nuova conduttrice del Gf.

Le parole di Omar Fantini su Simona Ventura

Reduce dalla 19esima edizione de L'Isola dei Famosi, dove ha ricoperto il ruolo di opinionista speciale in studio, Simona Ventura è pronta a prendere le redini del Grande Fratello. L'amata SuperSimo sarà, infatti, al timone della prossima stagione Nip del reality show di Canale 5. Una notizia che ha entusiasmato il pubblico e che è stata commentata anche da un ex naufrago.

Stiamo parlando di Omar Fantini che, in un'intervista rilasciata ai microfoni di LolloMagazine, ha fatto un bilancio della sua lunga esperienza in Honduras e parlato della possibilità di entrare nella Casa del Gf. "Non fa per me. L’Isola portava con sé il fascino della sfida della sopravvivenza, che a me piace da morire. L’idea di vivere chiuso in una casa non mi fa impazzire".

L'ex naufrago del reality show condotto da Veronica Gentili, che ha rivelato anche i suoi progetti futuri, ha escluso una sua partecipazione al Grande Fratello, ma ci ha tenuto a dire la sua sulla nuova e attesissima conduzione della Ventura: "Sono molto felice che torni a condurre e sono certo che lo farà molto bene!".

