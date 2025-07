Paola Di Benedetto ha detto sì, sposa Raoul Bellanova (FOTO)

News VIP

Arriva l'anello di fidanzamento anche per Paola Di Benedetto che ha detto sì al fidanzato Raoul Bellanova.

Paola Di Benedetto si sposa! La presentatrice ha ricevuto nelle ultime ore la proposta di matrimonio dal compagno Raoul Bellanova, alla quale a risposto con un sì e una serie di foto che immortalano il momento dolcissimo, con tanto di anello di fidanzamento in primo piano.

Paola Di Benedetta presto sposa

Nelle ultime ore per Paola Di Benedetto è arrivata una bellissima sorpresa. Dopo la sua esperienza nella casa del Grande Fratello Vip, l’ex Madre Natura di Ciao Darwin è cresciuta moltissimo a livello professionale ma, mentre la sua carriera piccava il volo e si assestava come sempre desiderato, la vita privata e amorosa di Paola è sempre stata turbolenta. Questo, almeno fino a giungo 2023, quando la presentatrice ha ufficializzato la sua relazione con Raoul Bellanova, calciatore della Nazionale italiana e difensore dell’Atalanta.

Lo scorso anno, tuttavia, Benedetta e Raoul hanno attraversato una crisi molto profonda che sembrava averli allontanati per sempre, ma per fortuna tutto si è risolto per il meglio, dopo aver parlato dei propri sentimenti ed essersi ritrovati ancora innamorarti e pronti a darsi una seconda occasione. Paola ha raccontato anche il suo amore per Raoul a Verissimo, parlando di come lo ha conosciuto e di come non ha più potuto far a meno di lui.

Poi il colpo di scena nelle ultime ore: Raoul ha fatto la proposta di nozze a Benedetta. È stata lei a condividere il momento dolcissimo su Instagram dove conta 1,7 milioni di followers, mostrando in primo piano un bellissimo anello di diamanti e tutta l’euforia del momento. “Mille volte sì” ha scritto Paola sotto le foto con il suo futuro sposo. Ora non resta che scoprire quando la coppia sceglierà di fissare la data del matrimonio.