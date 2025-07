Chiara Nasti si lascia andare ad un coraggioso sfogo su Instagram, e si mostra come mai prima

News VIP

Chiara Nasti ha deciso di mostrarsi come mai prima d’ora su Instagram, attraverso uno sfogo sentito ma anche molto coraggioso.

Con 2 milioni di followers, Chiara Nasti è una delle influencer italiane più seguite in Italia. Nelle ultime ore, la moglie di Mattia Zaccagni si è lasciata andare ad un coraggioso sfogo sui social, mostrando una parte di sé inedita.

Chiara Nasti si mostra come mai prima

Grazie al suo lavoro su Instagram, nel corso degli anni, Chiara Nasti è diventata una delle influencer italiane più seguite in Italia. La partenopea ha fondato un marchio di abbigliamento con la sorella minore Angela, nota per la sua partecipazione a Uomini e Donne e recentemente protagonista di un gossip con Stefano De Martino. Sono ben due milioni i followers che la seguono sui social, ma sebbene ci siano tanti fan a sostenerla, ci sono anche molti haters pronti ad appigliarsi a qualsiasi cosa per cercare di distruggerla, compreso il suo palese amore per la moda e per il lusso, sempre molto criticato.

Negli ultimi anni la vita di Chiara è cambiata grazie all’incontro con Mattia Zaccagni, del quale si è innamorata perdutamente, al punto da convolare a nozze e dare alla luce ben due bambini, Thiago e Dea. Mese dopo mese, Chiara ha mostrato nel modo più naturale possibile la sua vita, parlando anche di alti e bassi dovuti a due maternità molto vicine, poi alla voglia di tornare in forma per sé stessa e riprendere i propri spazi, mettendo comunque al primo posto la sua famiglia, e mantenendo vivo il rapporto con il marito, spesso fuori casa per lavoro. Nelle ultime ore, tuttavia, la trasparenza di Nasti ha assunto una nuova sfumatura, quando lei si è lasciata andare ad un sfogo davvero molto coraggioso, parlando di un periodo buio derivato proprio dai drastici e repentini cambiamenti subiti.

Chiara Nasti e il suo coraggioso sfogo

Che piaccia o meno, è indubbio che a Chiara Nasti non sia mai mancato il coraggio di parlare chiaramente di sé stessa, delle proprie emozioni e della propria vita. È normale che su Instagram, dove è un’influencer molto seguita, Chiara mostri la parte migliore di sé ma è anche vero che ci sono momenti dove bisogna essere coraggiosi, e lei lo è stata con questo sfogo che riguarda un periodo buio e il modo in cui l’ha superato.

“Ad un certo punto IL BUIO.. nonostante intorno ci fossero persone che mi ricordassero “hai una famiglia bellissima” “non ti manca proprio niente” ma il mio problema sapevo non fosse quello. Probabilmente mi ero persa sicuramente qualcosa dove poi con un percorso sono riuscita a capire più di quando dovessi capire.. ma c’è sempre da migliorare, e si sa la vita ci mette sempre sfide davanti ce chi sceglie di combatterle e chi si arrende.. ma io proprio non potevo arrendermi, i bimbi e sola in un altra città. Tutto veloce. Tutto in confusione. E poi c’era la mia rabbia il mio scoppiare per ogni singola cosa che mi faceva credere di esser matta ed infatti sono subentrati i primi attacchi di panico.. c’è chi mi consigliava di prendere psicofarmaci per risolvere immediatamente la cosa.. io l’ho fatto per un mese post parto (Dea) ero sfinita e non dormivo mai.. e mi sentivo così sola emotivamente. Il mio corpo chiedeva palesemente supporto, inventavo dolori perché si sa lo stato mentale ti porta anche a dolori fisici. Ero messa davvero male”.

Questo parte dello sfogo di Chiara, che ha voluto dare voce ai pensieri che le hanno affollato la mente per tanti mesi, pubblicando anche delle foto molto vere, senza filtri. Grazie all’intervento di un professionista, tuttavia, Chiara ha trovato una nuova consapevolezza, che volere è potere e che bisogna essere la versione migliore di noi stessi, anche quando è difficile conciliare la nostra vita con quella impegnativa da mamma di due bambini.