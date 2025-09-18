Paola Caruso e lo sfogo sui social: "Che ti inc**** a fare se ti dicono che sei rifatta?". C'entra Samira Lui?

News VIP

Pochi giorni dopo il video in cui Samira Lui replicava alle critiche degli haters sui suoi presunti ritocchi, Paola Caruso ha pubblicato uno sfogo sui social che sembrava rivolto a lei!

La smentita di Samira Lui a proposito dei ritocchi estetici a cui si sarebbe sottoposta ha infastidito molto Paola Caruso, nota Bonas di Avanti un altro. La showgirl, infatti, ha pubblicato sui social un lungo sfogo contro chi si giustifica e si arrabbia se viene accusato di essersi sottoposto alla chirurgia estetica e, pur non menzionando direttamente Samira Lui, molti hanno pensato che il suo sfogo fosse una frecciatina contro la valletta de La Ruota della Fortuna.

Paola Caruso si scaglia contro Samira Lui? Lo sfogo suscita dubbi

Pochi giorni fa, Samira Lui ha deciso di replicare alle continue insinuazioni degli haters, postando sui social un video che smentisce del tutto le accuse di essersi sottoposta alla chirurgia estetica, nel corso della sua carriera televisiva. La valletta de La Ruota della Fortuna ha postato un filmato che la mostrava ancora molto giovane, alle prime sfilate e concorsi di bellezza e ha sottolineato che i cambiamenti nel suo volto erano dovuti alla crescita e alla decisione di truccarsi e portare la forma delle sue sopracciglia in maniera più naturale e piena. Anche a Verissimo, Samira Lui aveva toccato l'argomento e aveva ammesso di sentirsi delusa da certi commenti che riceveva, ma che il dispiacere veniva compensato dall'affetto del pubblico, che non ha mai smesso di farle sentire la sua vicinanza e appoggio.

Queste dichiarazioni e l'insistenza nello smentire di aver ricorso alla chirurgia estetica devono però aver infastidito una showgirl che non si vergogna di ammettere di essersi sottoposta a ritocchi estetici. Stiamo parlando della Bonas di Avanti un altro, Paola Caruso. Negli ultimi anni, Paola è stata spesso ospite di Verissimo per raccontare la difficile situazione di suo figlio Michele, rimasto parzialmente paralizzato alla gamba in seguito a un viaggio in Egitto. Lì, un medico del luogo gli aveva somministrato una medicina che avrebbe dovuto guarirlo dalla febbre molto alta che aveva colto il bambino mentre era in vacanza, ma il farmaco si era rivelato pericoloso per Michele e gli aveva provocato una paralisi alla gamba. Da allora, per il bambino e Paola Caruso era iniziato un lungo calvario, fatto di delicate operazioni, visite mediche e riabilitazione.

Sui social, inoltre, la showgirl aveva condiviso spesso notizie relative alla salute di suo figlio, raccontando i lenti progressi e la speranza che nonostante tutto non l'abbandonava. Tuttavia, questa volta, sul suo profilo Instagram è apparso un duro sfogo contro chi si indigna perché viene attaccato per i ritocchi estetici e molti followers hanno ipotizzato che si trattasse di una frecciatina contro Samira Lui.

"Che ti inca*** a fare se ti dicono che sei rifatta?": le parole di Paola Caruso sono rivolte a Samira Lui?

Pur non nominando Samira Lui nel suo filmato, lo sfogo di Paola Caruso è parso una chiara frecciatina rivolta alla valletta de La Ruota della Fortuna. Nel video, Paola Caruso si scaglia contro le donne che si indignano perché sono accusate di essersi rifatte. A detta della showgirl, qualora fosse vero, non sarebbe certo una ragione per arrabbiarsi e indignarsi sui social: "Allora io voglio dire una cosa, tutte queste che si stizziscono, si inca**** che gli dicono che sono rifatte, no? Ma una si è fatta il seno, le labbra, qualche punturina ce la siamo fatta tutte, ma se te lo dicono che ca*** rosichi?".

A detta della Bonas di Avanti un altro, fare ricorso alla chirurgia estetica non deve generare imbarazzo o vergogna. La showgirl ha portato come esempio proprio la sua esperienza, dichiarando che numerose volte è stata accusata di essersi sottoposta a ritocchi estetici, ma non per questo si è indignata: "A me me lo dicono tutti i giorni, ma mi inca**o? No che me ne frega, mi piaccio sono felice con me stessa". Il suo sfogo si è concluso con una rivendicazione delle procedure chirurgiche a cui si è sottoposta e di cui non si è mai vergognata:

"A me non me ne frega niente. Io mi sono rifatta quello che mi andava di rifare se piaccio piaccio se non piaccio non piaccio, l’importante che sto bene con me stessa e sono felice!"