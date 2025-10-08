Paola Barale vs Gianni Sperti: dopo l’intervista a Verissimo, l’ex showgirl sarebbe pronta a vie legali

News VIP

Paola Barale furiosa con Gianni Sperti: "Sta valutando azioni legali contro lui e Mediaset"

Il clima tra Paola Barale e Gianni Sperti potrebbe presto riaccendersi, e non per motivi sentimentali. Secondo quanto riportato dalla giornalista Grazia Sambruna, la Barale non avrebbe per nulla gradito alcune rivelazioni fatte dall’ex marito durante la recente intervista andata in onda a Verissimo e starebbe valutando la possibilità di intraprendere un’azione legale sia contro Sperti che contro Mediaset.

“Mi ha tradito con Raz Degan?” — la rivelazione di Gianni Sperti fa infuriare Paola Barale

Ecco quanto scrive la Sambruna:

“Mi giunge che Paola Barale non abbia preso PER NIENTE bene l'intervista dell'ex marito Gianni Sperti a Verissimo. Specie la parte sulle presunte corna che lui ha detto lei gli avrebbe messo con Raz Degan già durante il matrimonio. Barale andata da avvocati vs Sperti e Mediaset.”

Una dichiarazione che ha rapidamente acceso i social, riaprendo una ferita che sembrava ormai archiviata. Durante la puntata di Verissimo, infatti, Gianni Sperti ha affrontato con Silvia Toffanin uno dei capitoli più discussi della sua vita privata: il matrimonio con Paola Barale, celebrato nel 1998 e concluso dopo pochi anni. Nel corso dell’intervista, la Toffanin ha ricordato le parole di Raz Degan, ex compagno storico della Barale, che anni fa aveva lasciato intendere di aver iniziato la relazione con lei quando era ancora sposata con Sperti. La conduttrice, con la sua consueta schiettezza, ha chiesto:

“Ti risulta? Ma tu come hai scoperto che eri cornuto?”

Sperti ha risposto con ironia, ma anche con una certa emozione:

“Come ho saputo che ero cornuto? Prima di tutto diciamo che ho saputo portare le corna con dignità. Io adesso non accuso nessuno, ma racconto i fatti, anche perché non fa più male adesso, dopo vent’anni. Io avevo capito che c’era qualcosa, ho chiesto e non mi è stata data la risposta vera. E poi l’ho scoperto dai giornali. Oggi ne parlo con un sorriso, perché è successo a lei, poteva succedere a me, può succedere a chiunque. Non mi va neanche di chiedere spiegazioni. Però io ero in Italia, sapevo che Paola era in viaggio con degli amici e poi sono apparse le copertine di loro due. L’ho saputo così. Se io ho tradito? Mentalmente sì.”

Una confessione che ha colpito il pubblico e scatenato polemiche, ma che — secondo l’indiscrezione — avrebbe profondamente irritato la Barale, la quale ritiene di essere stata messa in cattiva luce pubblicamente. Al momento, né Paola Barale né Gianni Sperti hanno commentato ufficialmente le voci di una possibile azione legale.