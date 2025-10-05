Uomini e Donne, Gianni Sperti si confessa a Verissimo: "Ho toccato il fondo, ma mi sono rialzato"

News VIP

Lo storico opinionista di Uomini e Donne, Gianni Sperti, ha raccontato il suo periodo buio: "Ero circondato dalle persone sbagliate"

Gianni Sperti, amatissimo volto di Uomini e Donne e storico opinionista del programma di Maria De Filippi, si è raccontato come mai prima d’ora durante la puntata di Verissimo andata in onda il 5 ottobre. Ospite di Silvia Toffanin, l’ex ballerino ha ripercorso alcuni momenti difficili del suo passato, rivelando per la prima volta di aver attraversato un periodo molto buio legato all’uso di droghe.

Verissimo, la confessione shock di Gianni Sperti: “Uso di droghe, ero al punto zero”

Con grande sincerità, Sperti ha spiegato di aver vissuto una fase di smarrimento totale intorno ai trent’anni, subito dopo la fine del matrimonio con Paola Barale: “Lì ho toccato il fondo. Ho deciso di raccontare questo momento buio in cui non sapevo che fare, in cui la vita mi aveva cambiato lo scenario. Ero al punto zero; ero sposato (con Paola Barale, ndr) e poi non sapevo dove andare”, ha raccontato.

L'opinionista ha poi proseguito spiegando come, in quel periodo, si fosse lasciato trascinare in un vortice di eccessi che non gli appartenevano:

“Non avevo mai avuto un'adolescenza fatta di discoteche e a 29 anni mi sono ritrovato a viverla. Mi sono circondato delle persone sbagliate. È durato poco, per fortuna. Molte persone a casa non lo sanno, lo stanno scoprendo solo ora. Mia sorella lo sapeva. Decido di raccontarlo ora perché non serve a nulla, il dolore va affrontato diversamente”.

Con tono fermo, Gianni ha spiegato che quella parentesi lo ha profondamente segnato, ma anche fortificato:

“Non mi piacevo più, rivedermi in quelle condizioni a bere e a fare uso di sostanza era una figura di me che non mi piaceva. Non mi è mai più ricapitato, sono stato forte”.

Il capitolo Paola Barale e la scoperta del tradimento

Nel corso dell’intervista, Silvia Toffanin ha poi affrontato uno dei capitoli più discussi della vita privata di Gianni Sperti: il matrimonio con Paola Barale, celebrato nel 1998 e terminato dopo pochi anni. La conduttrice ha ricordato alcune dichiarazioni di Raz Degan, ex compagno della Barale, che in passato aveva lasciato intendere di aver iniziato la relazione con lei quando era ancora sposata con Sperti. La domanda diretta non si è fatta attendere, “Ti risulta? Ma tu come hai scoperto che eri cornuto?”, ha chiesto scherzando Silvia Toffanin.

L’ex ballerino ha sorriso, poi ha risposto con onestà:

"Come ho saputo che ero cornuto? Prima di tutto diciamo che ho saputo portare le corna con dignità. Io adesso non accuso nessuno, ma racconto i fatti, anche perché non fa più male adesso, dopo vent’anni. Io avevo capito che c’era qualcosa, ho chiesto e non mi è stata data la risposta vera. E poi l’ho scoperto dai giornali. Oggi ne parlo con un sorriso, perché è successo a lei, poteva succedere a me, può succedere a chiunque. Non mi va neanche di chiedere spiegazioni. Però io ero in Italia, sapevo che Paola era in viaggio con degli amici e poi sono apparse le copertine di loro due. L’ho saputo così. Se io ho tradito? Mentalmente sì”.

Oggi Gianni Sperti ha trovato una serenità diversa, lontana dagli eccessi e centrata su se stesso. Dopo la fine di una relazione durata sei mesi, ha spiegato di aver imparato a non cercare più conferme negli altri, ma dentro di sé. Il suo racconto a Verissimo ha colpito il pubblico per la sincerità con cui ha scelto di condividere il lato più fragile e umano della sua storia: un passato che lo ha ferito, ma che oggi rappresenta la base della sua rinascita.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.