Paola Barale torna a parlare della denuncia contro Alfonso Signorini: le taglienti riflessioni

Ospite del podcast di Giulia Salemi, Paola Barale torna a parlare della denuncia fatta contro Alfonso Signorini, ecco come ha commentato.

Ospite del podcast Non lo faccio X Moda di Giulia Salemi, Paola Barale è tornata a parlare della denuncia contro Alfonso Signorini, che nel 2017 ha pubblicato sul settimanale Chi delle foto in topless della showgirl. Ecco come ha commentato.

Paola Barale e la denuncia a Signorini

Amatissima showgirl, sempre più latinante sulla televisione italiana, Paola Barale è stata ospite del podcast di Giulia Salemi, Non lo faccio X Moda, dove ha parlato della sua vita privata e della sua carriera, tornando anche su una questione che ad oggi le lascia ancora l’amaro in bocca. Nel 2017, infatti, Barale è stata paparazzata sul terrazzo della sua casa privata ad Ibiza in topless e le foto sono state pubblicate da Chi, facendola infuriare non poco. La presentatrice, infatti, ha deciso di denunciare personalmente Alfonso Signorini, il direttore del noto settimanale, ma la sua richiesta non ha dato frutti in Tribunale, archiviando il caso come “reato che non sussiste”.

Barale si è sfogata su Instagram dopo la sentenza del 2018, ammettendo di essersi sentita molto umiliata per quelle foto rubate in un momento privato, nell’intimità della sua casa, soprattutto perché la sentenza è stata stabilita da due giudici donne dalle quali avrebbe voluto un po’ più di comprensione, facendosi forza di quell’amore per l’universo femminile che lei ha sempre sostenuto con coraggio. Durante l’intervista con Salemi, Barale è tornata a parlare dell’accaduto.

Paola Barale parla di Alfonso Signorini

Dopo che la sua denuncia è stata archiviata nel 2018, Paola Barale si è legata al dito l’accaduto ed è chiaro che non nutre una grandissima stima di Alfonso Signorini, che ha svelato quali opinioniste vorrebbe al Grande Fratello il prossimo anno. Intervistata da Giulia Salemi nel suo podcast, Barale ha lanciato tutto l’arco contro il giornalista.

“Se mi sono sentita violata nel mio privato? Dovresti chiederlo al tuo caro amico, che mi ha pubblicato, scusa domandalo a lui. Non è che sono arrabbiata con lui, che ha fatto il suo mestiere, perché poi se alla fine la legge permette di fare questo - riporta Biccy - Che poi ero in topless perché credevo di essere in totale tranquillità, mai mi sarei messa così nell’altra mia casa sul terrazzo in centro a Milano. Parliamo di foto in topless, cosa che io non faccio mai. Ma senza neanche censurare nulla”.

Si è sfogata Barale, ammettendo di essersi sentita profondamente violata perché si trovava nell’intimità di casa sua, dunque non ha trovato minimamente rispettoso pubblicare quelle foto. Paola ha anche confidato di aver poi sentito privatamente Signorini, e di essere consapevole che quello è il suo lavoro, anche se non lo apprezza.