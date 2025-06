Grande Fratello, le due nuove opinioniste che vorrebbe Alfonso Signorini

News VIP

Le novità della prossima edizione del Grande Fratello, la 25esima che sarà speciale, in una versione "Gold". Al timone ci sarà ancora una volta Alfonso Signorini che vorrebbe due volti nuovi come opinioniste del reality show.

Mediaset ha già annunciato che il Grande Fratello tornerà a settembre con una nuova edizione. Tuttavia, quella che andrà in onda non sarà una stagione come tutte le altre. Per celebrare il 25° anniversario del reality più longevo della televisione italiana, la produzione sta lavorando a un formato rinnovato, che porterà il nome di Grande Fratello Gold.

Questa edizione speciale dovrebbe vedere il ritorno nella celebre casa di Cinecittà di alcuni volti storici del programma, ex concorrenti che hanno lasciato un segno nel cuore del pubblico. Si tratterebbe quindi di una sorta di All Stars, con una forte componente “nostalgica”, in grado di riaccendere i ricordi dei telespettatori più affezionati. Non solo il cast, però, subirà un profondo rinnovamento: anche la squadra di opinionisti, infatti, sarà rivoluzionata.

Secondo quanto riportato da 361 Magazine, testata spesso ben informata sui movimenti intorno ad Alfonso Signorini, né Cesara Buonamici né Beatrice Luzzi torneranno a occupare il ruolo di opinionista nella prossima edizione del reality. Se da un lato sembra probabile la riconferma di Alfonso Signorini alla conduzione, dall’altro si preannunciano novità significative tra gli analisti in studio.

Il nome che circola con più insistenza è quello di Stefania Orlando. La conduttrice e showgirl, molto amata dal pubblico e già protagonista di una passata edizione del GF Vip, potrebbe prendere il posto di Beatrice Luzzi. Al momento, né conferme né smentite ufficiali sono arrivate da parte della diretta interessata, ma i rumor si fanno sempre più insistenti.

Non è tutto. Dagospia ha aggiunto un altro tassello al puzzle. Secondo quanto riportato da Alberto Dandolo, ci sarebbe un’altra figura femminile che Signorini avrebbe messo nel mirino per il ruolo di opinionista: la frizzante e diretta Anna Pettinelli. Nota per il suo carattere energico e il linguaggio schietto, la Pettinelli potrebbe rappresentare una ventata di energia e polemica, elementi fondamentali per il reality del Grande Fratello.

“Cambiamenti in corso al GF. Nei corridoi di Cologno Monzese serpeggia una voce: Alfonso Signorini vorrebbe tanto come opinionista della prossima edizione del GF la vulcanica Anna Pettinelli. Ci riuscirà? Ah, saperlo…”

Insomma, si preannuncia un autunno pieno di sorprese per i fan del reality di Canale 5. Il Grande Fratello Gold sarà un ritorno di concorrenti storici con possibili cambi di volto tra le opinioniste.

