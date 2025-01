Noemi Bocchi, bordata a Ilary Blasi? "Cara Donna, Non costruire la vita che ti rimane sulla menzogna!"

News VIP

Oggi, Noemi Bocchi, fidanzata di Francesco Totti, ha pubblicato una poesia sul suo profilo Instagram che molti hanno interpretato come una risposta indiretta alle dichiarazioni di Ilary Blasi, l'ex moglie del capitano giallorosso.

Le recenti dichiarazioni di Ilary Blasi nel suo docufilm "Ilary" hanno fatto discutere, sollevando l'attenzione del pubblico. Durante un'intervista contenuta nel progetto, alla domanda su eventuali sentimenti di gelosia nei confronti dell'ex marito Francesco Totti, Ilary ha affermato:

"Non sono mai stata gelosa. Ho sposato Francesco e ho sposato il capitano della Roma. L’ho sempre condiviso con tutti, ora ho scoperto anche in altri sensi…".

Noemi Bocchi risponde a Ilary Blasi? La poesia su Instagram che sembra una frecciatina

Un riferimento pungente e chiaro ai tradimenti di Totti, che hanno segnato la fine del loro matrimonio. Tuttavia, sembra che l'attuale compagna dell'ex calciatore, Noemi Bocchi, non abbia gradito quelle parole. Oggi, infatti, la Bocchi ha pubblicato una poesia sul suo profilo Instagram che molti hanno interpretato come una risposta indiretta alle dichiarazioni di Ilary.

Ecco il testo della poesia:



"Cara donna, Quella felicità che provi a gridare... non si chiama felicità ma TRISTEZZA! La FELICITÀ è un qualcosa che ti travolge... non ti lascia il tempo di pensare male, di parlare male, di dar fastidio agli altri. Ti PRENDE e ti porta via con sé in un mondo fatto di perdono, in un mondo dove gli altri sono solo colori di primavera. Lasciati andare, prova ad aprire il tuo cuore e il treno di quella felicità vera arriverà anche per te. Non perder tempo a costruire la vita che ti rimane sulla menzogna. Deponi le armi, prova a rilassarti, prendi quel treno e siediti. Fatti portare dove i tuoi sogni diventeranno realtà! Buona fortuna".

Un messaggio che, sebbene non contenga riferimenti espliciti, ha scatenato il dibattito sui social. Molti utenti hanno interpretato queste parole come una frecciatina diretta a Ilary Blasi, una sorta di invito a lasciarsi alle spalle il passato e a non soffermarsi sul rancore o sulle accuse pubbliche.

Le due donne sono spesso al centro delle cronache per il delicato triangolo sentimentale che ha coinvolto anche Francesco Totti. Da un lato, Ilary continua a raccontare la sua verità attraverso interviste e il suo docufilm; dall’altro, Noemi sembra preferire risposte velate e poetiche, ma ugualmente incisive. Resta da vedere se Ilary deciderà di replicare o se questa vicenda si limiterà a rimanere uno scambio indiretto tra post e dichiarazioni. Quello che è certo è che la separazione tra Blasi e Totti continua a far discutere e a tenere banco nelle cronache rosa.