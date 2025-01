Ilary Blasi imprevedibile e spericolata nella nuova serie Netflix "Ilary": la nostra video intervista

News Serie TV

Abbiamo incontrato Ilary Blasi, protagonista della nuova serie Netflix "Ilary", disponibile in piattaforma a partire dal 9 gennaio. La conduttrice racconta, in cinque puntate, com'è cambiata la sua vita post-Totti. Tra sfide impensabili, esperienze inedite e confessioni private, ci sarà da divertirsi!

Dal 9 gennaio sarà disponibile su Netflix Ilary, la nuova serie con protagonista Ilary Blasi. La conduttrice romana, a un anno dal successo del documentario Unica, ha deciso di rimettersi in gioco in una veste completamente inedita. Accantonati i panni di 'ex moglie di Francesco Totti', Ilary apre le porte della sua casa e della sua vita, per farsi conoscere in modo schietto e senza filtri. La fine del suo matrimonio è stata lo scandalo più chiacchierato dal gossip degli ultimi anni, ma è acqua passata. Oggi Blasi è nel pieno di una nuova fase della sua vita, di cui gode a pieno.

Ilary è diretta da Tommaso Deboni, scritta da Romina Ronchi, Peppi Nocera con Ennio Meloni e Jacopo Ghirardelli, e prodotta da Banijay Italia. Nelle cinque puntate della serie vedremo Ilary uscire dalla comfort zone e cimentarsi con sport estremi, test d'ingresso e set cinematografici. Ma anche divertirsi con le amiche di una vita, lasciarsi avvolgere dal calore della famiglia e dall'amore di Bastian (per la prima volta ufficialmente al suo fianco) e persino fare un salto dal cartomante, per scoprire cosa le riserva il futuro. In questo variegato affresco di vivace quotidianità, non mancheranno alcune guest star d’eccezione, tra cui Michelle Hunziker e Nicola Savino, ma anche un'insospettabile Federica Sciarelli, idolo televisivo della Blasi.



La sinossi di Ilary descrive la serie come "il racconto di una donna autentica alla continua ricerca di nuovi stimoli e traguardi". Mai termine fu più corretto per descrivere l'approccio della Blasi. Nel bene e nel male, Ilary è se stessa. A Roma si direbbe che 'parla come mangia': la personalità frizzante e incorreggibile della showgirl fa sì che la serie, con tutti i suoi indiscutibili limiti, intrattenga con divertente ironia. I fan avranno la conferma che la 42enne, davanti e dietro alle telecamere, è esattamente come appare: schietta, con la battuta pronta e poco interessata alle apparenze.

Durante la nostra intervista, di cui troverete il video a seguire, Blasi ha assicurato di non aver tralasciato né "nascosto" nulla della sua vita privata e professionale (e ci crediamo, dal momento che la vedremo persino fare pipì acquattata tra le montagne della Valle d'Aosta!). Ha ammesso che Bastian, non avvezzo alle telecamere, si è prestato volentieri a partecipare e raccontarsi a sua volta, fidandosi ciecamente di lei. L'ex conduttrice de L'Isola dei Famosi, inoltre, si augura che anche chi nutre dei pregiudizi nei suoi confronti decida di dare una chance a Ilary: chissà che non riesca a ricredersi!