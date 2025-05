Nicole Moellhausen: Chi è l'ex moglie di Giovanni Tronchetti Provera? Tutto sulla "rivale in amore" di Chiara Ferragni

News VIP

Scopriamo qualcosa in più su Nicole Moellhausen, l'ex moglie di Giovanni Tronchetti Provera.

Chi è Nicole Moellhausen, l'ex moglie di Giovanni Tronchetti Provera? Ecco tutto ciò che sappiamo sul suo conto.

Giovanni Tronchetti Provera lascia Chiara Ferragni e torna con l'ex moglie

Ormai è ufficiale, tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera è finita. La loro relazione amorosa, arrivata per l'imprenditrice digitale come una manna dal cielo dopo il difficile divorzio dal rapper Fedez, è durata appena qualche mese, ed adesso sarebbe naufragata anche a causa del ritorno di fiamma tra il rampollo e la sua ex moglie, Nicole Moellhausen: quest'ultima e Tronchetti Provera sono stati beccati insieme dal settimanale Chi mentre si scambiavano un appassionato bacio proprio in mezzo alla strada. Ma chi è la Moellhausen?

Nicole Moellhausen: Ecco chi è l'ex moglie di Giovanni Tronchetti Provera

Nicole Moellhausen è nata a Milano, in Lombardia, nel 1987, quindi ha 38 anni. Suo padre è tedesco, ecco il perché del suo cognome, mentre sua madre è una stilista italo-brasiliana, Valeria Berlini; sua sorella, invece, è piuttosto nota, una schermitrice di nome Nathalie Moellhausen. Lei è laureata nel 2010 in Psicologia e Comunicazione presso l'Università San Raffaele, mentre due anni dopo ha fatto uno stage a Parigi presso un'agenzia pubblicitaria, la Leo Burnett. Inoltre ha vinto un concorso che le ha permesso di accedere al mondo dell'imprenditoria. Dal 2011 è la Marketing Director di Moving Shope, l'azienda di alta moda fondata da sua madre.

La storia d'amore tra Nicole Moellhausen e Giovanni Tronchetti Provera

La Moellhausen dovrebbe aver incontrato Giovanni Tronchetti Provera nel 2014; due anni dopo, nel 2016, è nato il loro primo figlio, e nel mese di aprile dello stesso anno hanno deciso di convolare a nozze in Messico. La cerimonia è stata piuttosto intima, e si è svolta sulla spiaggia. Dopodiché, la coppia ha avuto altri due figli. Nel 2023, però, hanno capito di voler prendere strade separate. Non è noto perché si siano lasciati, ma secondo Chi era stata lei a "spezzargli il cuore". Ad oggi, però, la crisi sembrerebbe rientrata, tanto che si potrebbe parlare di ritorno di fiamma.