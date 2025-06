Nicola Savino conduce un nuovo Show in prima serata su Rai 2!

News VIP

Nicola Savino potrebbe passare in Rai, al timone di un nuovo show su Rai 2. Ecco tutti i dettagli sull'anticipazione tv.

Si prospetta una ricca stagione televisiva per Nicola Savino. Il presentatore, infatti, potrebbe approdare in Rai in autunno, con un nuovo programma, uno show in prima serata in onda su Rai 2. Ecco tutti i dettagli sulle indiscrezioni.

Nicola Savino approda in Rai

Tra poche settimane verranno presentati i palinsesti ufficiali della nuova stagione Rai, e ci saranno tante novità in programma. Mentre Francesca Fagnani rimane su Rai 2 con Belve, con un contratto di due anni che le assicura anche la messa in onda dello spin-off Belve Crime, sembra che i vertici di viale Mazzini si siano mossi per accaparrarsi anche la presenza di Nicola Savino. Il presentatore è davvero molto amato dagli spettatori e, dopo il ruolo di opinionista a L’Isola dei Famosi, è approdato su Tv8 con 100% Italia. Secondo Giuseppe Candela, che scrive su Dagospia, Savino sarà in Rai con un nuovo show in prima serata.

“Il buon Savino tornerà effettivamente in Rai nella prossima stagione tv. Il conduttore di Radio Deejay lascia dunque Tv8 dopo qualche stagione nella rete free del gruppo Sky. Anzi pare davvero che il suo nuovo impegno con la tv pubblica sarà, secondo le informazioni che abbiamo raccolto, in un programma nuovo. Allo studio per lui un nuovo show di prima serata”.

Ma di cosa parlerà questo nuovo format? Ovviamente sarà incentrato sui temi della comicità e del divertimento, la leggerezza sarà il centro dell’intero format e il programma dovrebbe andare in onda il lunedì o il martedì sera, in prima serata.

Nicola Savino conduce un nuovo show sulla Rai

Insomma, tra le novità della nuova stagione televisiva della Rai ci sarà anche Nicola Savino. Il presentatore lascia Tv8, mentre continua la sua attività come speaker su Radio Deejay, per approdare in prima serata su Rai 2 con uno show tutto nuovo, che andrà in onda per sei puntate. Un esperimento che si spera premierà il suo metodo simpatico e frizzante di conduzione con ascolti alti.

Stando sempre all’indiscrezione, il programma dovrebbe essere registrato nell’Auditorio della Rai di Napoli dove sono stati registrati Made in Sud e Audiscion. Al momento il presentatore non ha confermato il rumor, ma è anche vero che probabilmente è vincolato al fatto che la Rai deve ancora presentare i palinsesti della nuova stagione, e dunque niente rischio spoiler.