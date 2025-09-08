Nicola Porro raddoppia su Rete4: da oggi in onda il programma 10 Minuti

News VIP

Inizio di stagione televisiva per Nicola Porro, che raddoppia su Rete4. In onda da oggi, lunedì 8 settembre 2025, la striscia di informazione quotidiana dal titolo 10 Minuti. Ecco tutti i dettagli.

Nicola Porro raddoppia con 10 Minuti

Tra i principali protagonisti del nuovo palinsesto televisivo di Rete4 c’è Nicola Porro che ha ricevuto pieno appoggio dai vertici del Biscione per il suo lavoro costante e di qualità. Il presentatore, infatti, ha ottenuto una promozione con la conduzione di ben due appuntamenti, uno settimanale con Quarta Repubblica, poi uno quotidiano con la striscia di approfondimento 10 Minuti, in onda subito dopo il Tg4 della sera. Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, Porro ha confidato di non essersi preso lunga una vacanza questo anno, lasciando sempre il telefono acceso, concentrato sul nuovo impegno televisivo che lo vede protagonista.

“È un impegno in più, certo, ma anche una sfida stimolante. Ogni sera porterò in primo piano il fatto del giorno, con al massimo un ospite in studio. Sarà in linea con il mio stile: istituzionale ma diretto. Poche parole e nette”.

Ha spiegato Porro, ammettendo di non sentirsi minacciato da Cinque Minuti, la striscia quotidiana che conduce Bruno Vespa su Rai 1, dato che il loro approccio è diverso e che lui ha preferito raddoppiare il tempo a disposizione, proprio per avere il tempo di sviluppare un ragionamento più completo su un’informazione importante, che va vista in più angolazioni.

Nicola Porro parla del suo rapporto con la politica

Mentre il collega Gianluigi Nuzzi approda su Canale 5 con Dentro la Notizia, al posto di Pomeriggio 5, Nicola Porro rimane fedele a Rete 4 dove già conduce con successo Quarta Repubblica. Il conduttore ha ammesso che nessuno dei due figli, ovvero Ferdinando e Violetta rispettivamente di 18 e 15 anni, segue quello che fa in televisione. Questa è una scelta perché Porro preferisce tenere separata questa parte.

Invece il suo rapporto con la politica, della quale ormai si occupa da tanti anni, ha fatto sì che ora lui preferisca essere rispettato dai politici, temuto o amato non sono aggettivi che fanno per lui. Parlando, invece, del suo debutto in tv Porro ricorda che essere approdato in Rai in una trasmissione di Fabrizio Frizzi insieme alla sua classe del liceo, scelto per esporre tra tutti i suoi colleghi una piccola dissertazione. Ecco quello ha segnato il suo primo debutto come volto tv, e ad oggi Porro ha piena fiducia da parte del pubblico che apprezza il suo lavoro ma anche da parte della rete.