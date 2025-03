Ne vedremo delle Belle, stasera il nuovo show condotto da Carlo Conti con 10 prime donne della Televisione italiana

News VIP

Al via stasera, sabato 22 marzo 2025 su Ra 1, il nuovo show di Carlo Conti, Ne vedremo delle Belle. Il presentatore ha radunato dieci dive della televisione italiana che si sfideranno in alcune prove davanti ad una giuria di Vip, formata da Mara Venier, Christian De Sica e Frank Matano. Ecco tutte le Anticipazioni.

Dopo il grande successo della 75esima edizione del Festival di Sanremo, che ha incoronato vincitore Olly con “Balorda Nostalgia”, Carlo Conti, sul quale Antonella Clerici ha svelato un retroscena, torna in prima serata su Rai 1. Al via stasera, infatti, il nuovo show Ne Vedremo delle Belle con un cast stellare formato da dieci dive della televisione italiana, che si sfideranno in alcune prove davanti ad una giuria di Vip, formata da Mara Venier, Christian De Sica e Frank Matano. Ma chi ha voluto con sé Conti per questa nuova avventura televisiva? Le protagoniste dello show prodotto da Endemol Shane Italy sono Matilde Brandi, Laura Freddi, Valeria Marini, Lorenza Mario, Veronica Maya, Angelia Melillo, Patrizia Pellegrino, Pamela Prati, Carmen Russo e Adriana Volte.

Non mancheranno i dietro le quinte con prove e preparazione con i coach, come fa sapere Carlo a Tv Sorrisi e Canzoni, dal momento che questi frammenti daranno più pepe al programma che definisce uno show talent, dato che i talenti ci sono già e sono al servizio dello show. Melillo ha ammesso di essere molto entusiasta di questa esperienza dal momento che nessuna di loro ha più nulla da dimostrare a questo punto della carriera, ma solo divertirsi. Ci sarà anche la determinata Carmen e poi Lorenza che negli anni Novanta ha conosciuto la fama grazie a programmi come Il grande gioco dell’oca, Buona Domenica e Domenica In, per poi essere protagonista di tanti spettacoli a teatro.

Il cast di Ne vedremo delle Belle su Rai 1

Tutte le dieci dive volute da Carlo Conti per il suo nuovo show Ne vedremo delle Belle, in onda stasera su Rai 1, sono pronte a stupire il pubblico con le loro performance. Patrizia Pellegrino ha raccontato a Tv Sorrisi e Canzoni che da bambina pensava di seguire le orme del padre Mario, un importante avvocato, ma che fu proprio lui ad insistere affinché si impegnasse nella recitazione, mentre Matilde Brandi è contenta che questo programmi riporti in auge un tipo di intrattenimento che oggi manca, anche se ammette che i giovani di oggi sono molto più preparati e andrebbero ascoltati. Torna in tv anche Pamela Prati, che confessa che da piccola voleva essere una archeologa, mentre Laura Freddi è felice di poter prendere parte al programma perché sarà il primo che sua figlia Matilde potrà seguire veramente.

Stellare e magnetica, Valeria Marini è pronta a stupirci con l’improvvisamente mentre Adriana Volpe non teme la competizione anzi, è quasi certa che se ci sarà un classifica lei sarà il fanalino di coda. Veronica Maya, invece, è felice di potersi mettere alla prova con canto e ballo e mostrare un lato di sé che si è visto poco sul piccolo schermo. Ricordiamo che a giudicare le dieci dive della televisione italiana ci sarà una giuria di tutto rispetto, composta da Mara Venier, Christian De Sica e Frank Matano. L’appuntamento con Ne vedremo delle Belle è per stasera, sabato 22 marzo 2025, in prima serata su Rai 1.