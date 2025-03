Ne Vedremo Delle Belle: Pamela Prati vince la prima puntata, Valeria Marini protesta per il suo ultimo posto

News VIP

La prima puntata del nuovo programma di Carlo Conti, Ne Vedremo Delle Belle, ha visto trionfare Pamela Prati, mentre Valeria Marini è arrivata ultima: ecco la reazione della showgirl!

Ieri sera, sabato 22 marzo, è andata in onda su Rai1 la prima puntata di Ne Vedremo Delle Belle, nuovo programam tv condotto da Carlo Conti e che vede un cast di 10 showgirl sfidarsi in prove di canto, ballo e molto altro. A trionfare, alla fine della prima puntata, è stata Pamela Prati, mentre non è passata inosservata la reazione di Valeria Marini al suo posto in classifica.

Ne Vedremo Delle Belle, Pamela Prati vince la prima puntata

Protagniste di Ne Vedremo Delle Belle sono dieci showgirl, volti noti e amati della tv italiana e che sono diventate delle star del piccolo schermo tra gli anni '80 e '90. Tra loro anche le amiche-nemiche Pamela Prati e Valeria Marini, che si sono ritrovate a sfidarsi nel corso della prima puntata, insieme alle altre 8 rivali. Le sfide a cui si sottopongono in ogni puntata rientrano nelle materie di canto, ballo, ma anche interviste, cultura, quiz e musical.

Le showgirl dovranno essere preparate su ogni materia e ricevere il giudizio della giuria compsta da Mara Venier, Christian De Sica e Frank Matano. A trionfare nella prima puntata è stata Pamela Prati, che con la prova Musical ha conquistato la giuria e si è qualificata al primo posto con un totale di 24 punti.

Intervistata in occasione del debutto di Ne Vedremo Delle Belle, Pamela Prati ha rivelato cosa l'avesse spinta a partecipare al programma tv: "Ho accettato perché la prima serata tv è sempre un onore. Quando mi chiamano “showgirl” ne vado fiera perché è una definizione che, personalmente, amo: è quello che ho sempre sognato di fare fin da piccola. L’aspetto economico è la ciliegina sulla torta".

Ne Vedremo Delle Belle, la reazione di Valeria Marini per il sesto posto in classifica

Se da un lato Pamela Prati festeggiava entusiasta per la vittoria della prima puntata, dall'altro non è passata inosservata sui social la reazione di Valeria Marini alla scoperta del suo sesto posto in classifica con un totale di 10 punti. La nota showgirl non ha nascosto la delusione e ha commentato così il suo basso posto in classifica: "Ci sono rimasta male perché ogni volta faccio sempre la figura di Cenerentola. Spero di avere la possibilità".

Nonostante le rassicurazioni di Carlo Conti e del pubblico, che gridava il suo nome per incoraggiarla, Valeria Marini ha ammesso la sua delusione e, stando a un'indiscrezione fornita da Paola Perego a La Vita in Diretta, sembra che nel dietro le quinte del programma ci sia stata una furiosa lite tra due concorrenti. I nomi delle showgirl non sono stati rivelato, ma sembra che Valeria Marini sia coinvolta e che abbia, da un lato accusato Patrizia Pellegrino di essersi comprata i follower e dall'altro abbia avuto uno scontro con Pamela Prati nel corso delle prove per la prima puntata.