Ne Vedremo delle Belle, le 10 showgirl protagoniste del programma di Carlo Conti si raccontano

Matilde Brandi, Laura Freddi, Valeria Marini, Lorenza Mario, Veronica Maya, Angela Melillo. Patrizia Pellegrino Pamela Prati, Carmen Russo e Adriana Volpe, hanno raccontato a Chi il motivo che le ha spinte a partecipare al nuovo show di Carlo Conti, Ne Vedremo delle Belle.

Il mondo del varietà è pronto a tornare protagonista con Ne Vedremo delle Belle, il nuovo show talent tutto italiano condotto da Carlo Conti. L’attesa sta per terminare: sabato 22 marzo 2025, in prima serata su Rai 1, dieci iconiche showgirl si sfideranno sul palco per dimostrare di essere ancora le regine dell’intrattenimento.

Ne Vedremo delle Belle: il nuovo show di Carlo Conti con dieci iconiche showgirl pronte a mettersi in gioco

Ma come funziona il programma? Quali prove dovranno affrontare le concorrenti? Ogni puntata vedrà le dieci concorrenti affrontare cinque prove, mettendo alla prova il loro talento e la loro versatilità nel mondo dello spettacolo, canto, ballo, musical, interviste e sfida a sorpresa. Le prove si svolgeranno in scontri diretti tra due concorrenti, mentre le altre otto showgirl, pur non partecipando alla specifica sfida, avranno un ruolo fondamentale nel giudizio finale.

Le performance saranno valutate da una Super Giuria d’eccezione, composta da: Mara Venier, Christian De Sica e Frank Matano

Ma non sarà solo la giuria a esprimere il proprio verdetto: anche le altre concorrenti avranno voce in capitolo, proprio come accadeva nel programma Ora o Mai Più, dove i tutor giudicavano tutti tranne i propri allievi.

Questa dinamica potrebbe generare strategie, alleanze e rivalità, rendendo ogni puntata imprevedibile e carica di tensione.

Oltre alle esibizioni sul palco, Ne Vedremo delle Belle porterà il pubblico anche nel dietro le quinte dello show. Grazie a una serie di clip esclusive, gli spettatori potranno scoprire il lato più autentico delle protagoniste. Ecco le dieci showgirl che hanno deciso di mettersi in gioco per conquistare il titolo di miglior intrattenitrice del nuovo show di Carlo Conti:

Matilde Brandi

Laura Freddi

Valeria Marini

Lorenza Mario

Veronica Maya

Angela Melillo

Patrizia Pellegrino

Pamela Prati

Carmen Russo

Adriana Volpe

Al settimanale Chi, le dieci showgirl hanno rivelato il motivo che le ha spinte a rimettersi in gico:

Pamela Prati:

"Ho accettato perché la prima serata tv è sempre un onore. Quando mi chiamano “showgirl” ne vado fiera perché è una definizione che, personalmente, amo: è quello che ho sempre sognato di fare fin da piccola. L’aspetto economico è la ciliegina sulla torta".

Angela Melillo:

"Ho accettato perché da tempo sognavo di tornare in un varietà del sabato sera, voglio mostrare le mie capacità. Purtroppo i varietà sono spariti e, grazie a Carlo Conti, forse, questa figura tornerà in auge"

Carmen Russo:

"Sono stata spinta dalla passione per il mio lavoro, sono 40 anni che faccio show e, ultimamente, non se ne fa più tanto. Questo programma è un’occasione per dimostrare che, anche se una ha superato i 50 anni, può ancora dare qualcosa al pubblico".

Patrizia Pellegrino:

"Per me è un onore tornare al sabato sera dopo molti anni. La mia sfida è farmi rivedere in tv"

Veronica Maya:

Ho accettato perché la prima serata con Carlo Conti ha un grande valore e anche perché sono cresciuta in Rai: Raiuno è sempre stata la mia rete. Oggi abbiamo tante validissime conduttrici, probabilmente abbiamo poche showgirl perché è cambiato il linguaggio televisivo".

Lorenza Mario:

"Ho già lavorato con la squadra di Carlo Conti a Tale e quale show, sono professionisti straordinari. La tv è cambiata, nulla è uguale a prima e così anche la figura della showgirl degli Anni 70 e 80. Oggi la dimensione femminile è uscita dal suo stereotipo classico e si è molto avvicinata a una sostanziale parità di genere anche in termini di ruoli in tv".

Valeria Marini:

"Quando ho saputo che Carlo Conti e il suo gruppo mi volevano per questo nuovo talent ho accettato subito, il grande successo di Sanremo ha dimostrato che tutto può diventare stellare".

Matilde Brandi:

"Ho accettato perché questo è il mio lavoro. Avrei faticato ad accettare un reality sulla medicina, ma, se si tratta di cantare, ballare e fare musical, questa è la trasmissione che aspettavo"

Adriana Volpe:

"Alla domanda: “Vuoi partecipare?”, la mia risposta è stata: “Sono già là!”.

Laura Freddi:

"Ultimamente sto lavorando molto con la Rai, anche se nasco in Mediaset, e voglio proprio farmi conoscere meglio da questo pubblico".