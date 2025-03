Ne vedremo delle belle, Pamela Prati su Valeria Marini: "Eva contro Eva ha sempre attirato il pubblico"

News VIP

Pamela Prati, protagonista di Ne vedremo delle belle, ha parlato di questa sua nuova esperienza televisiva, della sua carriera e del suo rapporto con un'altra delle protagoniste, Valeria Marini.

Di recente, Pamela Prati, una delle dive protagoniste di Ne vedremo delle belle, ha rilasciato una lunga intervista in cui ha parlato delle sua esperienza all'interno del programma e non solo.

Pamela Prati a Ne vedremo delle belle

Dopo il successo della prima puntata di Ne vedremo delle belle, il nuovo programma condotto da Carlo Conti su Rai 1, domani, sabato 29 marzo 2025, andrà in onda il secondo appuntamento. In giuria Christian De Sica, Mara Venier e Frank Matano hanno il compito di valutare le performance - di ogni genere - di dieci star del mondo dello spettacolo che hanno vissuto il momento di massimo splendore artistico tra la fine degli Anni Novanta e gli inizi degli Anni Duemila; tra di loro, ad esempio, spicca il nome della showgirl Pamela Prati, vincitrice della prima puntata.

Pamela Prati su Valeria Marini: "Eva contro Eva"

Di recente, Pamela Prati ha rilasciato una lunga intervista a SuperGuida TV, ed ha raccontato di essere "emozionata sempre come se fosse la prima volta". Inoltre, ha confessato che clima si respira "dietro le quinte", con le altre colleghe:

Ormai siamo ad una settimana di prove tutti i giorni tutte insieme, ed io di natura, essendo ascendente Cancro, mi sto pian piano affezionando a tutte, anche a chi conoscevo meno. Per il resto, Matilde, Carmen e Valeria sono quelle che conoscevo meglio anche prima di questa avventura.

Allora, la Prati si è soffermata un po' di più sul suo rapporto con la Marini, la quale aveva precedentemente dichiarato che tutti sperano di vederle litigare:

Penso che io e Valeria rappresentiamo quel pezzo di spettacolo italiano che il pubblico a casa spera sempre di vedere insieme, perché riportiamo chi ci vede a quella TV che forse ormai è sparita. Poi che dire, "Eva contro Eva" ha sempre attirato il pubblico.

Poi, comunque, ci ha tenuto a precisare quale sia la sua marci in più rispetto alle altre:

Sicuramente ho più esperienze di alcune, ma in generale forse posso permettermi di dire che non devo dimostrare niente, perché sono tornata a fare quello che ormai da quarant'anni ho sempre fatto.

Pamela Prati: "Il mio sono è tornare a recitare"

Nel corso dell'intervista, Pamela Prati ha parlato delle sua carriera, partendo dal Bagaglino fino ad arrivare al cinema, quella che forse per lei ha rappresentato più che altro "un'occasione mancata". In merito al Bagaglino ha dichiarato:

I ricordi più belli della mia vita. Ricordo i momenti in famiglia, perché per me Pingitore è un padre e tutti gli altri sono pezzi del mio cuore. Ricordo il successo per ogni prima serata tv, l'attesa del pubblico, insomma, sono ricordi misti tra spettacolo e aspetti personali.

Sulla sua carriera da attrice, invece, ha spiegato:

Sono nata col cinema, ho fatto tanti film e anche qualche serie. Anzi, il mio primo lavoro in assoluto, avevo 19 anni, è stato a Trani con Lino Banfi. Ad oggi se mi chiedi qual è il mio sogno è sicuramente tornare a recitare, che sia cinema o TV.

In fin dei conti, si può parlare di lei in quanto soubrette o in quanto attrice, ma ancora di più in quanto "sex symbol" che riesce a contrastare il passare del tempo da quarant'anni:

Da una parte, essendo io sarda, devo molto alla genetica; dall'altra, senza movimento fisico e giusta alimentazione non contrasti un bel niente!