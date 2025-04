Ne Vedremo delle Belle, Matilde Brandi e Angela Melillo ai ferri corti: "Non la riconosco più"

News VIP

Le storiche amiche ed ex concorrenti di Ne Vedremo delle Belle, le due showgirl Matilde Brandi e Angela Melillo avrebbero posto fine alla loro amicizia. Ecco come Matilde Brandi ha commentato le ultime voci!

Matilde Brandi e Angela Melillo avrebbero messo un punto alla loro storica amicizia. Ospite in una delle puntate di Storie di donne al bivio, che andrà in onda il 19 aprile, su Rai 2, Matilde Brandi ha confermato i rumors sulla fine dell'amicizia con l'ex showgirl, con cui ha partecipato di recente a Ne Vedremo delle Belle.

Ne Vedremo delle Belle, amicizia al capolinea tra Matilde Brandi e Angela Melillo

Nello studio di Monica Setta, Matilde Brandi ha raccontato delle imminenti nozze con il compagno Francesco Tafanelli, che le ha chiesto di sposarlo durante la sua partecipazione a L'Isola dei Famosi, lo scorso anno. Ma oltre a rivelare la data ufficiale del suo matrimonio, la showgirl parlerà anche degli ultimi rumors che hanno visto protagoniste lei e Angela Melillo.

Le due showgirl hanno avuto un diverbio nel corso delle puntate di Ne Vedremo delle Belle, lo show di Carlo Conti andato in onda su Rai1 per sole tre settimane, prima di essere cancellato. Già a La Volta Buona, Matilde Brandi aveva chiarito che il loro litigio non aveva nulla a che fare con le dinamiche del programma, mentre a Monica Setta ha dichiarato anche che si è trattato di un litigio accaduto fuori dallo show e che coinvolgeva anche terze persone.

Dalle parole di Matilde Brandi è emerso che, a causa dell'intromissione di alcuni collaboratori di Angela Melillo, l'amicizia tra le due donne sarebbe giunta al capolinea: "Ci siamo allontanate per terze persone che ci affiancavano sul lavoro, ma io non riconosco più Angela. È come se fosse mal consigliata o manipolata. La vecchia amica affettuosa e solidale non esiste più"

Ne Vedremo delle Belle, Laura Freddi commenta la chiusura anticipata del programma

Laura Freddi è stata parte del cast di Ne Vedremo delle Belle e ha raccontato la sua tristezza sulla chiusura anticipata dello show di Carlo Conti. Il format, ideato da Carlo Conti, puntava a offrire un intrattenimento fresco e nostrano, mettendo in scena dieci showgirl iconiche del panorama televisivo italiano: Matilde Brandi, Laura Freddi, Valeria Marini, Lorenza Mario, Veronica Maya, Angela Melillo, Patrizia Pellegrino, Pamela Prati, Carmen Russo e Adriana Volpe.

Nonostante le premesse, il programma ha chiuso in anticipo con la puntata andata in onda sabato 12 aprile, a causa del flop di ascolti, crollati al 13% di share, come svelato da Giuseppe Candela. A commentare la fine della trasmissione è intervenuta Laura Freddi, che ha dichiarato di aver amato molto partecipare al format, definendolo 'un'esperienza straordinaria" anche se molto breve: "Mi porto dietro il ricordo di aver conosciuto donne fantastiche, che per la prima volta si sono ritrovate insieme a vivere un’esperienza del genere e che hanno saputo dimostrare una forte solidarietà femminile".

A detta di Freddi, forse, è stata proprio la mancanza di competizione e di contrasto tra le showgirl a causare un drastico calo negli ascolti, dato che hanno preferito supportarsi a vicenda.