Ne Vedremo Delle Belle, parla Laura Freddi: "Avventura straordinaria, anche se purtroppo molto breve"

Laura Freddi ha voluto esprimere tutta la sua amarezza per la chiusura anticipata del programma Ne Vedremo delle Belle.

La showgirl romana, Laura Freddi, tra le dieci protagoniste de Ne Vedremo delle Belle, ha voluto esprimere tutta la sua amarezza per la chiusura anticipata dello show di Carlo Conti che questa sera chiuderà si concluderà con una settimana di anticipo.

Ne Vedremo delle Belle, Laura Freddi: "Devo ammettere che forse dal programma ci si aspettava un po’ più di competizione"

Inizialmente previsto per durare cinque appuntamenti, Ne Vedremo Delle Belle chiuderà invece in anticipo, fermandosi alla quarta puntata, con la finalissima già fissata per questa sera. A dare l’annuncio è stato Giuseppe Candela su Dagospia, con una dichiarazione piuttosto esplicita: "Chiude in anticipo Ne Vedremo Delle Belle: l’ultima puntata andrà in onda sabato 12 aprile. Fatali gli ascolti flop crollati al 13% di share." Il format, ideato da Carlo Conti, puntava a offrire un intrattenimento fresco e nostrano, mettendo in scena dieci showgirl iconiche del panorama televisivo italiano: Matilde Brandi, Laura Freddi, Valeria Marini, Lorenza Mario, Veronica Maya, Angela Melillo, Patrizia Pellegrino, Pamela Prati, Carmen Russo e Adriana Volpe.

Intervistata da Fanpage, Laura Freddi non ha nascosto il proprio dispiacere per questa decisione inaspettata, raccontando con sincerità la sua esperienza nello show.

"È stata davvero un’avventura straordinaria, anche se purtroppo molto breve. Mi porto dietro il ricordo di aver conosciuto donne fantastiche, che per la prima volta si sono ritrovate insieme a vivere un’esperienza del genere e che hanno saputo dimostrare una forte solidarietà femminile. Devo ammettere che forse il programma, in qualche modo, si aspettava da noi un po’ più di competizione, qualche dinamica di contrasto che però non si è mai realmente creata, perché abbiamo scelto di supportarci l’una con l’altra di fronte alle difficoltà. Certo, qualche piccolo battibecco non è mancato, ma tra di noi ha sempre prevalso lo spirito di unione e questo, forse, è andato a discapito dello spettacolo. Nonostante tutto, però, siamo davvero felici che sia andata così."

Riflettendo poi più in generale sul tipo di televisione rappresentato da questo format, la Freddi ha aggiunto una nota nostalgica:

"Si dice spesso che le showgirl appartengano ormai a un’altra epoca della televisione, e capisco anche le critiche di chi vede in quel tipo di spettacolo una vena più maschilista. Tuttavia, se devo essere sincera, a me quella tv fatta di luci scintillanti, di leggerezza, lustrini e paillettes piaceva e continua a piacere. Per me è stata un’occasione di crescita personale, una vera sfida, ma soprattutto l’ho sempre vissuta come un gioco. E come tale lo lascerei, con tutta la spensieratezza tipica del varietà. Anche la presenza di una giuria, a ben vedere, serve semplicemente a movimentare le dinamiche dello show."

Nel corso dell’intervista, la la showgirl ha anche parlato dei tanti conduttori con cui ha collaborato durante la sua carriera, sottolineando quanto le abbiano insegnato. Ma non è passato inosservato il fatto che non abbia menzionato Paolo Bonolis, e quando le è stato chiesto il motivo, ha risposto con chiarezza:

"In realtà non ho mai lavorato in programmi condotti da lui. La nostra è stata una parentesi importante nella mia vita privata, ma non capisco perché, dopo tutto questo tempo, si continui ancora a farmi domande su di lui. Non ci siamo mai sposati, non abbiamo avuto figli, e la nostra relazione non è durata nemmeno poi così tanto… È stata una storia, certo, bella, come altre che si vivono nel corso della vita."