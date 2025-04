Ne vedremo delle belle e la chiusura anticipata, parla Carlo Conti: “E' mancato pepe tra le protagoniste"

News VIP

Ne vedremo delle belle, lo show del sabato sera di Rai1 si concluderà con l’appuntamento di sabato 12 aprile. Le dichiarazioni del conduttore e ideatore, Carlo Conti.

Il programma del sabato sera di Rai1, Ne Vedremo Delle Belle, saluta prima del previsto. Inizialmente pianificato per cinque serate, lo show terminerà invece con la quarta puntata, in onda sabato 12 aprile. A confermarlo è stato lo stesso Carlo Conti, in un’intervista rilasciata a LaPresse, spiegando che non si sono create quelle dinamiche che avrebbero potuto rendere il programma più solido e coinvolgente.

“Ne Vedremo Delle Belle” si chiude in anticipo: Carlo Conti conferma la decisione

La notizia della chiusura anticipata era già stata lanciata da Dagospia, e poco dopo è arrivata anche l’ufficialità da parte del conduttore. Reduce dal successo del Festival di Sanremo, Conti aveva portato in prima serata questo progetto tutto al femminile. Ai microfoni di LaPresse ha dichiarato:

"In origine le puntate previste erano cinque, considerando anche una pausa per il Sabato Santo, sera in cui su Rai1 non è consuetudine proporre varietà. Ma visto l’andamento non brillante del programma, ho pensato: 'figurati se posso permettermi di interrompere per una settimana'. L’idea era già di fermarci alla quarta puntata e chiudere il sabato successivo, trattandosi di un progetto sperimentale. Meglio così, piuttosto che ripartire dopo la pausa. Se avessimo avuto un programma che viaggiava sul 25-30% di share, magari la sosta non sarebbe stata un problema. Ma considerando che Ne Vedremo Delle Belle non ha mai davvero ingranato, preferisco fermarmi qui. Alla fine, avevamo previsto quattro puntate effettive, con la quinta sempre in forse."

Carlo Conti non ha nascosto che gli ascolti non sono stati all’altezza delle aspettative. Il format, che metteva al centro dieci volti noti del piccolo schermo, avrebbe dovuto fare scintille, ma qualcosa non ha funzionato. Con sincerità, il conduttore ha ammesso:

"Sono comunque soddisfatto, perché quando si sperimenta è sempre positivo. Se non proviamo noi, Antonella Clerici, Milly Carlucci, Gerry Scotti, Bonolis o Amadeus, chi dovrebbe farlo? La sperimentazione non cambia la vita. Però, è mancato di un elemento chiave: il pepe tra le protagoniste. Quella sana rivalità e quel pizzico di polemica che avrebbe potuto accendere lo show. Invece, la loro voglia di fare spettacolo ha superato la tensione del confronto."