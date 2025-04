Ne vedremo delle Belle, ancora tensioni tra Valeria Marini e le altre concorrenti: colpa di alcuni bigliettini anonimi

News VIP

Nella prossima puntata di Ne vedremo delle Belle, lo show di Carlo Conti, vedremo nuove tensioni tra Valeria Marini e le altre showgirl. Ma cosa sarà successo?

Il nuovo show di Rai 1, Ne vedremo delle Belle, condotto da Carlo Conti, continua a regalare momenti di puro divertimento: le showgirl protagoniste sono tutte agguerritissime e decise a trionfare sulle rivali. A essere protagonista di nuove tensioni con le altre concorrenti, nella terza puntata, sarà Valeria Marini. Vediamo insieme per quale motivo!

Ne vedremo delle Belle, nuove tensioni tra Valeria Marini e le altre concorrenti: ecco perché!

Domani, sabato 5 aprile, andrà in onda su Rai 1 la terza puntata di Ne vedremo delle Belle: lo show di Carlo Conti, secondo alcune anticipazioni fornite da Cinguetterai su X, ci regalerà nuovi scontri tra le showgirl in gara. A quanto pare, Carlo Conti introdurrà un'urna nella sala della produzione, dove si potranno lasciare messaggi anonimi, che scateneranno non poche dinamiche e polemiche tra le concorrenti del programma tv.

E sembra proprio che tutte le lamentele avranno come protagonista una showgirl in particolare: Valeria Marini. Nell'urna, infatti, le 10 showgirl potranno lasciare alcuni messaggi e biglietti in maniera anonima, esprimendo pensieri negativi o lamentele e pare che la maggior parte di questi saranno rivolti alla Valeria nazionale e ai suoi continui ritardi. Ovviamente, questo non farà che accrescere le tensioni tra le concorrenti: Valeria Marini ha già manifestato in diverse occasioni di sentirsi "la Cenerentola della situazione" e che vorrebbe invece che nello show emergessero le sue qualità di showgirl, la sua ironia e simpatia (come aveva svelato a Fanpage.it).

Ne vedremo delle Belle, Pamela Prati su Valeria Marini: "Un pezzo di spettacolo che..."

Le dieci concorrenti di Ne vedremo delle Belle sono alcune delle showgirl più amate dal pubblico: Matilde Brandi, Laura Freddi, Valeria Marini, Lorenza Mario, Veronica Maya, Angela Melillo, Patrizia Pellegrino, Pamela Prati, Carmen Russo e Adriana Volpe. Tutte determinate a conquistare la vittoria e a rendersi protagoniste dello show di Rai1.

Al sito di Leggo, Pamela Prati ha raccontato come sta vivendo l'esperienza nel progamma di Carlo Conti, verso il quale ha speso parole di grande affetto e stima, e ha anche speso alcune parole sulla presunta rivalità con Valeria Marini, paragonando il loro rapporto a quello del celebre film "Eva contro Eva" e ammettendo che non ci sono mai stati veri litigi tra loro: "Io e Valeria rappresentiamo quel pezzo di spettacolo che il pubblico ama vedere insieme: "Eva contro Eva" ha sempre affascinato, la mora e la bionda. Non ci sono mai stati litigi veri. [...]Dopo anni mi ha detto: "Ti capisco", perché io sono molto protettiva. La famiglia del Bagaglino è la mia famiglia. [...]A Valeria voglio molto bene e ci stimiamo, lei mi fa tanti complimenti ed è molto carina. È difficile da afferrare, è un vulcano, ma l'amicizia è un'altra cosa, va coltivata"