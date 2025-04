Ne Vedremo delle Belle, parla Pamela Prati: "Io e la Marini siamo un pezzo di spettacolo che il pubblico ama vedere insieme"

News VIP

L'ex star del Bagaglino, Pamela Prati, è in testa alla classifica del nuovo talent show di Carlo Conti, Ne Vedremo delle Belle. A Leggo, la showgirl ha parlato della sua nuova avventura televisiva su Rai1.

Dal 22 marzo scorso, su Rai1, ha debuttato la prima edizione del talent show Ne Vedremo delle Belle, ideato e condotto da Carlo Conti. Un innovativo format tutto italiano rilancia il varietà in una moderna chiave. Dieci icone dello spettacolo, amate dal pubblico, Matilde Brandi, Laura Freddi, Valeria Marini, Lorenza Mario, Veronica Maya, Angela Melillo, Patrizia Pellegrino, Pamela Prati, Carmen Russo e Adriana Volpe, sono tornate sul palco con grinta e determinazione, pronte a mettersi in gioco con esibizioni mozzafiato.

Ne Vedremo delle Belle, Pamela Prati: "Ogni esperienza con Carlo Conti è un fiore in più da mettere nel mio prato".

Attrici, cantanti, showgirl e soubrette si sfidano dando prova del proprio talento in un debutto ricco e variegato, che ha spaziato dal canto al ballo, passando per il musical, momenti di intervista e l’immancabile sfida a sorpresa: il tanto atteso “derby”.

Le protagoniste si sono affrontate in coppie sorteggiate casualmente, dando vita a cinque esibizioni cariche di energia, emozione e spettacolo. A valutare le performance, due giurie d’eccezione: da un lato la Supergiuria, formata da Mara Venier, Christian De Sica e Frank Matano, attenti osservatori pronti a fornire consigli sinceri e pungenti; dall’altro, un gruppo di 8 Star, che ha aggiunto pepe alla competizione introducendo dinamiche inaspettate tra le concorrenti, alimentando alleanze strategiche, rivalità improvvise e momenti ricchi di suspense.

Al termine delle prime due puntate, è Pamela Prati in vetta alla classifica, seguita da Lorenzo Mario e Laura Freddi e Matilde Brandi che sono a pari merito. Al portale Leggo, l'ex star del Bagagliano ha parltato entusiasta della sua nuova avventura televisiva e della (presunta) rivalità con Valeria Marini.

La Prati ha speso parole di grande stima per Carlo Conti:

"È uno dei pochissimi signori rimasti in questo mondo, come Pingitore. Ogni esperienza con lui è un fiore in più da mettere nel mio prato".

Si è parlato di tensioni dietro le quinte per le dieci star del talent show. A tal proposito, la showgirl sarda ha dichirato:

"Mangiamo tutte insieme, mi sento come una bambina in un parco giochi: all'inizio c'è un po' di paura, ma poi scopri che si può fare. Intervengo solo quando si tratta di qualcosa che mi riguarda direttamente, ma non mi metto sempre in mezzo a parlare a vanvera".

Impossibile poi non parlare della storica rivalità tra Prati e Valeria Marini:

"Io e Valeria rappresentiamo quel pezzo di spettacolo che il pubblico ama vedere insieme: "Eva contro Eva" ha sempre affascinato, la mora e la bionda. Non ci sono mai stati litigi veri. Al compleanno dei 50 anni di Leo Gullotta c'è stato un episodio strano: ho afferrato il braccio di Valeria e lei si è graffiata con il mio bracciale. Fine. Dopo anni mi ha detto: "Ti capisco", perché io sono molto protettiva. La famiglia del Bagaglino è la mia famiglia. Pingitore è il faro, è tutto per me. Ho fatto 30 anni di Bagaglino, poi sono andata via e lei è arrivata. Ho provato dispiacere, mi sono sentita privata di una famiglia. A Valeria voglio molto bene e ci stimiamo, lei mi fa tanti complimenti ed è molto carina. È difficile da afferrare, è un vulcano, ma l'amicizia è un'altra cosa, va coltivata".

Pamela che in una carriera trentennale ha avuto, come tutti, momenti difficili, ha confessato che il mondo della televisione è tutt'altro che facile ma non di essersi mai scoraggiata:

"Viviamo in un mondo crudele: se non sei in TV, il personaggio non esiste più. Ma è normale avere alti e bassi. Ho fatto 30 anni di Bagaglino, poi sono passata a Fininvest. Non sono una che vuole apparire a tutti i costi. Tutti abbiamo avuto periodi bui. Come si reagisce? Se sei nel giusto, il tempo è galantuomo. E in questo devo dire che Valeria mi ha sempre capita, nei momenti difficili c'è sempre stata, come Pingitore. Quando c'è la tempesta, qualcuno l'ombrello te lo dà. Io non mi sono mai piantata addosso e mai lo farò. Mia madre diceva sempre: "Ci sarà sempre qualcuno con una croce più grande della tua".