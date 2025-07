Myrta Merlino rimane in casa Mediaset: raggiunto un accordo per il nuovo anno

News VIP

Myrta Merlino lascia Pomeriggio 5 ma rimane a Mediaset. Le ultime indiscrezioni sulla presentatrice di Pomeriggio 5.

Tra pochi giorni si terrà la presentazione dei palinsesti della prossima stagione televisiva di Mediaset ma una cosa è già certa. Myrta Merlino lascia Pomeriggio 5, anche se le notizie dell’ultima ora ci rivelano che non lascerà la rete dat che ha già firmato il rinnovo.

Myrta Merlino fuori da Pomeriggio 5

Quando Barbara d’Urso è stata costretta a lasciare in fretta e furia Mediaset, una ferita ancora aperta per la presentatrice partenopea che non ha mia perdonato i vertici di Biscione per il trattamento ricevuto, Myrta Merlino ha preso il suo posto alla conduzione di Pomeriggio 5. Nonostante la totale fiducia riposta nella giornalista, i risultati in termini di share non hanno mai premiato il programma, sistematicamente battuto con grande scarto da La Vita in Diretta di Alberto Matano sulla Rai. Così, Mediaset corre ai ripari e Myrta viene sollevata dal suo incarico, lasciando Pomeriggio 5 per sempre.

Nelle ultime settimane la presentatrice si è lasciata immortalare insieme a Gianluigi Nuzzi che si mormora sarà il suo sostituto nella prossima stagione televisiva, al timone del programma di intrattenimento e informazioni pomeridiano di Canale 5. Nel frattempo, tuttavia, arrivano nuove indiscrezioni sulla permanenza di Myrta nella rete di Cologno Monzese, che vorrebbe comunque averla nella sua scuderia con un nuovo progetto da affidarle. Ecco tutti i dettagli.

Myrta Merlina firma il rinnovo con Mediaset

Sebbene la sua avventura al timone di Pomeriggio 5 sia conclusa e si mormora che sarà Gianluigi Nuzzi a sostituirla nella prossima stagione televisiva, Myrta Merlino rimane in casa Mediaset. L’AD Pier Silvio Berlusconi ha piena fiducia, infatti, nella giornalista che si è mostrata sempre professionale e dedita al suo lavoro, anche se la sua figura non ha funzionato al timone della scatola di informazione e intrattenimento pomeridiano di Canale 5. A dare ulteriori precisazioni è stato Davide Maggio che sul suo portale ha scritto:

“Il sodalizio con Mediaset continua. Ci risulta, infatti, che Myrta Merlino e l’Azienda abbiano deciso di rinnovare il contratto appena scaduto. Nelle prossime settimane, verrà scelto il nuovo progetto da affidare alla giornalista”.

Insomma, ancora non si sa molto sul suo prossimo progetto in casa Mediaset ma certamente Merlino sarà presente sulla rete. Tra pochi giorni inoltre ci sarà la presentazione dei palinsesti 2025/2026 e così sapremo tutti i dettagli delle nuova stagione televisiva, tra conferme e rinunce e nuovi progetti.