Pomeriggio 5, Myrta Merlino e Gianluigi Nuzzi insieme sui social: sarà lui il prossimo conduttore?

Il nome di Gianluigi Nuzzi è spuntato a più riprese tra quello dei papabili conduttori di Pomeriggio 5 e uno scatto social con Myrta Merlino alimenta sempre di più le teorie sul suo arrivo al timone del talk show.

La prossima stagione di Pomeriggio 5 non vedrà al timone la giornalista Myrta Merlino, che ha ufficialmente abbandonato la conduzione del talk show dopo due anni. A sostituirla potrebbe esserci Gianluigi Nuzzi, nome che circola con insistenza e che sembra essere una certezza, dopo che uno scatto che ritrae i due giornalisti insieme ha iniziato a circolare.

Pomeriggio 5, Myrta Merlino e Gianluigi Nuzzi in una foto insieme: sarà lui a condurre il programma?

Immortalati insieme all'evento Capri d'Autore, Myrta Merlino e Gianluigi Nuzzi hanno alimentato le voci che sarà il giornalista di Quarto Grado a subentrare alla conduzione del talk show. Nella puntata di venerdì, 6 giugno, infatti, Myrta Merlino ha salutato ufficialmente il pubblico di Canale 5, ringraziandolo per la vicinanza e chiamando accanto a sé 5 opinionisti d'eccezione - Davide Maggio, Vladimir Luxuria, Marina La Rosa e Ludovica Frasca, tutti colleghi e amici con cui ha stretto un legame solido e di stima reciproca -.

Per salutare il pubblico, con cui si è rapportata nei precedenti due anni, ha dichiarato: "Oggi è una puntata molto speciale. Come opinionisti ho voluto cinque persone che per me rappresentano qualcosa di più, vanno oltre il piccolo schermo. Lo dico perché altrimenti si rischia di pensare che in televisione esistano solo rapporti superficiali o costruiti. Invece io qui ho cinque amici veri. Questo è un dono prezioso che mi porto via, qualcosa che mi ha arricchita profondamente".

Non è ancora stato rivelato ufficialmente il nome del giornalista che la sostituirà, ma tra i nomi papabili sono spuntati quelli di Cesara Buonamici, che avrà però il suo impegno come opinionista del GF, ma anche Simona Branchetti, Dario Maltese, Giuseppe Brindisi e, soprattutto, Gianluigi Nuzzi.

Pomeriggio 5, chi condurrà il programma dopo Myrta Merlino? Lo scatto con Gianluigi Nuzzi alimenta i rumors

Sebbene al momento quelli su Gianluigi Nuzzi alla guida di Pomeriggio 5 siano solo rumors, una foto che ritrae il giornalista insieme a Myrta Merlino all'evento Capri d'Autore ha alimentato queste voci. I due giornalisti erano lì a moderare due diversi eventi, ma si sono ritrovati a scambiare qualche chiacchiera e in quel momento è stata scattata la foto che li vede insieme, intenti a dialogare sorridenti.

Il nome di Gianluigi Nuzzi è spuntato con insistenza in queste ultime settimane: conduttore di Quarto Grado, per il giornalista si tratterebbe di un passaggio a Canale5, mentre Myrta Merlino andrebbe a lasciare la fascia pomeridiana di Canale 5 per passare alla prima serata su Rete 4, alla conduzione di un programma in prima serata.