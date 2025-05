Money Road, parla Fabio Caressa: ''È un esperimento sociale oltre che un gioco''

News VIP

Fabio Caressa commenta il suo nuovo programma Money Road - Ogni tentazione ha un prezzo. Ecco cosa ha rivelato sullo show di Sky.

Ha debuttato giovedì 29 maggio 2025 su Sky Un e Tv 8, e in streaming solo su NOW, Money Drop - Ogni tentazione ha un prezzo, il nuovo show targato Sky Original. A condurre c’è Fabio Caressa che ha commentato il format, assicurando di non essere ancora pronto a lasciare il mondo del calcio.

Money Drop, Fabio Caressa commenta il suo nuovo Show

Fabio Caressa conduce Money Drop - Ogni tentazione ha un prezzo, il nuovo show targato Sky Original e prodotto da Blu Yazmine, in oda su Sky Uno e Tv 8 e in streaming solo su NOW. Lo show ha debuttato lo scorso giovedì, 29 maggio 2025, e si tratta di un adattamento italiano del format internazionale “Tempting Fortune”. Ci sono 12 partecipanti, immersi nella giungla della Malesia che dovranno attraversare per dividersi 300mila euro. Un bel bottino ma attenzione, non sono solamente le insidie della giungla a dover preoccupare i concorrenti, bensì le tentazioni alle quali verranno sottoposti, che ogni volta potrebbero portare a gravi conseguenze per il montepremi collettivo. Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, Caressa ha ammesso di voler continuare con il calcio, che amerà per sempre, ma di aver voglia di una sfida nuova dopo Pechino Express, con il esordio alla guida di un programma di intrattenimento. Ma cosa l’ha colpito di questo show?

“Il fatto che, oltre che un gioco, è anche un esperimento sociale sul rapporto tra il gruppo e l’individuo. Se c’è una cosa che lo sport mi ha insegnato è l’importanza di fare squadra per raggiungere un determinato obiettivo. Ma che succede se uno dei componenti non ce la fa?”.

Secondo Caressa in questo show è importante che il gruppo capisca le esigenze del singolo ma che anche il singolo si metta sempre in discussione per il pubblico. Un concetto molto più difficile da mettere in pratica che da esprimere, che mette in discussione anche il pubblico che ogni volta si identificherà nella scelta da prendere.

Fabio Caressa spiega come hanno scelto i concorrenti

I concorrenti di Money Drop - Ogni tentazione ha un prezzo avranno a che fare con ogni sorta di tentazione mentre sono immersi nella giungla della Malesia, tentando di lasciare intatto il montepremi da 300mila euro da dividersi alla fine del percorso. Ma quali tentazioni dovranno affrontare? Ci saranno diverse proposte dal passare una notte in hotel dopo la fatica e il disagio di dormire a terra, così come un caffè che però non costerà di certo il solito euro. L’ufficio di Caressa appare e scompare durante le puntate ma non sarà solamente lui a proporre le tentazioni dato che, come ha svelato, alcune volte potrebbero provenire direttamente dai concorrenti e in segreto. Ma come hanno scelto i partecipanti?

“C’è di tutto: dallo studente all’ex manager che ha deciso di cambiare vita, dalla persona portata a indulgere ai piacere a quella abituata ai sacrifici, da chi è in condizione fisica eccellente a chi non lo è per niente. Persone così diverse dovranno trovare dei punti di incontro”.

Caressa ha raccontato anche la giungla malese è davvero umida e insidiosa, cosa che spronerà molti a cedere a qualche agio. Lui, del resto, si è trovato in condizioni simili quando ha partecipato a Pechino Express ed è stato in Nepal.