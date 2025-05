Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo: Arriva oggi, 29 maggio 2025, la prima puntata dello strategy game di Sky e NOW

Anticipazioni TV

Fabio Caressa apre le danze della nuovo show in onda su Sky e in Streaming su NOW. Comincia oggi, giovedì 29 maggio 2025, Money Road - Ogni tentazione ha un prezzo, uno strategy game o meglio un esperimento sociale dove un gruppo di sconosciuti affronterà un'avventura piena di tentazioni!

Comincia stasera l’avventura di Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo. Fabio Caressa è pronto a presentarci i dodici concorrenti del nuovo show in onda su Sky, in simulcast su TV8 e in Streaming su NOW. Quello che vedremo da oggi, giovedì 29 maggio 2025, per sei giovedi consecutivi sarà uno strategy show ancora mai visto in Italia e anzi sarà proprio un esperimento sociale che ci porterà a chiederci se siamo disposti a rinunciare a qualcosa per il bene del gruppo e se sì a cosa. Ma vediamo insieme cosa ci aspetta da oggi e ricordiamoci sempre questo mantra: non c’è giudizio ma ci sono solo scelte e conseguenze.

Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo: ecco le regole del nuovo strategy show di Sky e NOW

Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo è il nuovo grande show Sky Original prodotto da Blu Yazmine, dal 29 maggio 2025 in onda su Sky - alle ore 21.15 su Sky Uno - in streaming su NOW, e in simulcast su TV8.

Fabio Caressa, al suo esordio come conduttore di un programma di intrattenimento, ci porta nella giungla malese per seguire un gruppo di dodici sconosciuti, che si conosceranno sul posto, nell’ufficio del conduttore, e che affronteranno un durissimo trekking di 12 giorni nell’impervia quanto affascinante natura malese, piena di insidie e con temperature che sfiorano i 40° e il 98% di umidità. I viaggiatori si uniranno in una compagnia, La Compagnia delle Tentazioni, che dovrà resistere alle tentazioni per non decurtare il montepremi finale di 300.000 euro, che sarà diviso tra tutti i concorrenti. Ma non sarà per nulla facile raggiungere questo obiettivo. Le scomodità del viaggio, la calura e i problemi fisici e morali metteranno a dura prova tutti e la tentazione di cedere agli aiutini offerti dal gioco sarà grandissima. Ogni partecipante dovrà scegliere se dare sfogo ai suoi desideri e ai suoi bisogni oppure sacrificarsi per il bene comune. Ma chi riuscirà a farlo?

Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo: ecco chi sono i dodici concorrenti

Scopriamo insieme chi saranno i concorrenti che conosceremo oggi e che saranno chiamati a rispondere e resistere alle tentazioni:

Alessandro , 38 anni da Milano, creativo;

Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo: ecco cosa vedremo nella prima puntata

La prima puntata di Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo va in onda oggi, 29 maggio 2025. Nei primi episodi dello strategy game conosceremo i dodici concorrenti e loro stessi si conosceranno. Non solo capiranno con chi dovranno fare il trekking nella bella ma provante natura malese ma scopriranno anche che, durante il loro viaggio, saranno costantemente tentati. E vedremo le prime tentazioni in arrivo e i primi disertori del gruppo anzi della Compagnia delle Tentazioni, che faranno nascere inimicizie, ripicche e vendette. Ci sarà da divertirsi ma sarà anche il tempo di chiedersi a cosa saremmo disposti a rinunciare per il bene del gruppo e se, messi davanti alla tentazione, saremmo in grado di resistere.

Money Road - Ogni tentazione ha un prezzo va in onda ogni giovedi su Sky in simulcast su TV8 e in Streaming su NOW.