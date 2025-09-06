Miss Italia 2025, scelta la conduttrice della Finale

News VIP

Scelta la conduttrice della Finale della nuova edizione di Miss Italia.

La nuova edizione di Miss Italia volge al termine e il 15 settembre sarà eletta la reginetta di bellezza italiana al termine di lunghissime selezioni. Ma chi condurrà la finale dell’evento su RaiPlay? Ecco la presentatrice scelta per l’occasione.

Miss Italia, la Finale in onda il 15 settembre

Al termine di lunghissime selezioni in giro per l’Italia andrà in onda la finale della nuova edizione di Miss Italia, che eleggerà la reginetta di bellezza italiana dopo Ofelia Passaponti. L’evento sarà trasmesso lunedì 15 settembre in diretta da San Marino RTV sul canale 550 del DTT e sui RaiPlay dal Palazzetto dello Sport di Porto San Giorgio, in provincia di Fermo. Tante le polemiche anche in questa edizione che sono state espose all’organizzatrice Patrizia Mirigliani.

Tra le regole, infatti, c’era il divieto di partecipazione di ragazze transgender, per le ragazze che hanno fatto ricorso a filler, Botox e silicone a meno che non siano interventi legati alla salute. Poi la grande novità che ha lasciato ancora più di stucco ovvero, chi vincerà la corona questo anno non potrà ricorrere alla chirurgia nei due anni successivi. Inoltre niente creator di OnlyFans e chi ha posato in passato senza veli. Insomma, le polemiche non sono mancate. Ma chi condurrà la finale di Miss Italia di questo anno?

Miss Italia, Nunzia De Gerolamo conduce la finale

Ricordate la notizia assurda di qualche settimana fa, della presentatrice che approfittò della camera ardente di Pippo Baudo ne approfittò per cercare di avere la conduzione di un noto programma il prossimo 15 settembre? A quanto pare si trattava di Federica Gentile che si è proposta per condurre la finale di Miss Italia. Tuttavia, nonostante la mossa strategica, la conduttrice si è dovuta arrendere dal momento che la finale di Miss Italia sarà condotta da Nunzia De Girolamo.

“Accanto alla storica votazione della giuria, quest’anno il concorso si apre alla partecipazione popolare grazie al voto espresso dai social. Il giornalista Rai Marco Carrara seguirà in diretta l’evento e darà voce al pubblico da casa. La rete diventa quindi protagonista di scelte condivise”.

Si legge su Instagram dove è stata presentata Nunzia come presentatrice ufficiale attraverso un comunicato. Cosa ne pensate? Seguirete la Finale di questo evento storico italiano?