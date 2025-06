Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera sono una nuova coppia? Le foto del bacio

News VIP

Bacio appassionato tra Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera. È nato un nuovo flirt?

Michelle Hunziker avrebbe ritrovato l’amore al fianco di un noto imprenditore e manager, ovvero Nino Tronchetti Provera. A confermalo la paparazzata dei due che si baciano a Milano, ecco i dettagli. ù

Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera insieme?

Novità sentimentali per Michelle Hunziker? La conduttrice svizzera si prepara ad un nuovo anno in Mediaset come volto di punta della rete privata, che è pronto a scommettere ancora su di lei con i soliti programmi che conduce con successo da anni ma anche un nuovo format che potrebbe condurre con Ilary Blasi, sua grande amica oltre che collega. Nel frattempo, Michelle ha fatto un’esperienza unica conducendo l’Euroivision Song Contest 2025 in diretta da Basilea, e ora si gode le meritate vacanze.

Nel frattempo, la presentatrice torna al centro dell’attenzione per la sua vita amorosa. Dopo la fine del suo matrimonio con Tomaso Trussardi, una notizia che ha sconvolto moltissimo i fan della coppia che da sempre sembrava essere in perfetta armonia, Michelle cdi ha riprovato con varie persone ma sembra per il momento non aver trovato il suo principe azzurro. Potrebbe essere per caso Nino Tronchetti Provera?

Nino è un manager e si occupa di finanza e investimenti sostenibili. Ha una laurea in Economia Aziendale conseguita all'l'Università Luiss di Roma e un MBA all'INSEAD, è fondatore e Managing Partner di Ambienta. Ovviamente è anche imparentato con Giovanni Tronchetti Provera, ovvero è il cugino di secondo grado, il quale negli ultimi mesi è stato re della cronaca rosa grazie alla sua liaison con Chiara Ferragni. Michelle e Nino sono stati pizzicati a scambiarsi un bacio passionale in strada dal settimanale Oggi, che ha documentato la romantica effusione, e sempre lo stesso settimanale pochi mesi fa riportava di una loro cena galante a via Montenapoleone. È nata, dunque, una nuova coppia? Vedremo nei prossimi mesi, l’estate è ancora lunga.