Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera si sono già lasciati? L'indiscrezione

Irene Sangermano

Storia al capolinea tra Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera? Ecco le ultime indiscrezioni sulla love story della presentatrice svizzera.

Sembra che la love story tra Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera sia già giunta al capolinea. Le nuove indiscrezioni sulla vita sentimentale della showgirl svizzera, infatti, parlando di una rottura improvvisa. Ecco i dettagli.

Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera al capolinea?

Da qualche mese, come hanno dimostrato varie paparazzate ma anche le stesse parole della showgirl svizzera che ha confermato la relazione, Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera hanno intrecciato una relazione che sembrava improntata a durare a lungo. La vita sentimentale di Michelle, che ha parlato di Eros Ramazzotti, è sempre sotto ai riflettori in particolare dopo la fine del suo matrimonio con Tomaso Trussardi, un vero colpo di scena per la cronaca rosa.

Negli ultimi anni, Michelle ha intrecciato diversi flirt ma quello con Tronchetti Provera sembrava essere qualcosa di più. Invece, proprio nelle ultime ore, Dagospia ha fatto sapere che la relazione sarebbe “scoppiata come pop corn cotto troppo a lungo”. Un fulmine a ciel sereno dato che Michelle aveva ufficializzato la relazione con Nino pochissime settimane fa. Ma cosa è successo tra loro?

Michelle Hunziker torna single

Solo pochi giorni fa, Michelle Hunziker ha parlato della sua relazione con Nino Tronchetti Provera nello studio di Verissimo, ammettendo di aver ritrovato la serenità al fianco del manager. La bella presentatrice svizzera sembrava davvero molto innamorata, tanto che si è sussurrato che Michelle e Nino avessero intenzione di acquistare e ristrutturare insieme un importante immobile, di oltre 700 metri quadrati, a Milano. A

desso, tuttavia, Dagospia assicura che si parla ormai da giorni della rottura improvvisa tra Michelle e Tronchetti Provera. Ma cosa potrebbe mai essere successo di così repentino? Michelle è sempre molto riservata sulla sua vita privata, infatti sono pochi i flirt che ha confermato o dei quali ha parlato pubblicamente nonostante le paparazzate fossero più che chiare. Forse però, questa volta, se l’indiscrezione si rivelasse falsa prenderà la parola per difendere la sua relazione.

