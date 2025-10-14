Michelle Hunziker a ruota libera: "Con Eros Ramazzotti oggi mi comporterei in modo diverso"

News VIP

La conduttrice svizzera, Michelle Hunziker, si è lasciata andare ad una lunga ed intima chiacchierata in cui ha parlato anche del suo primo ex marito, Eros Ramazzotti.

Michelle Hunziker si è raccontata in una lunga ed intima intervista. La conduttrice svizzera ha parlato dei suoi "segreti" di bellezza, e delle sue storie d'amore. Ecco che cosa ha detto.

Michelle Hunziker e i suoi "segreti" di bellezza

Michelle Hunziker ha 48 anni, eppure ne dimostra almeno 10 di meno. Quali sono i suoi "segreti" di bellezza? Di certo, non ricorrere al chirurgo estetico, essendo lei una delle poche persone appartenenti al mondo dello spettacolo che, invece, ha optato per la naturalezza. Come ha raccontato nel corso di un'intervista al Corriere della Sera, la Hunziker ama prendersi cura di sé, tanto del suo aspetto esteriore quanto della sua salute mentale:

Sono consapevole di amarmi molto. Ma non è sempre stato così; è stato un percorso tortuoso e difficilissimo, perché io avevo una autostima bassissima. Psicoanalisi, percorsi di vita, fatiche. Un bellissimo viaggio cominciato quando già avevo 40 anni.

Dunque, dopo un periodo non semplice, la presentatrice di Io Canto Family ha capito di doversi rivolgere ad una figura competente che potesse fornirgli i mezzi giusti per dare una svolta in positivo alla sua vita:

La volontà di cercare la persona giusta che mi ha dato gli strumenti per poter lavorare su me stessa e sui miei traumi per imparare a smettere di auto-sabotarmi. All'esterno si percepiva perché sono sempre stata solare, ma sono pudica nei sentimenti e non voglio attaccare il mio zaino agli altri. Io studio tantissimo le cellule, per questo ho creato anche un brand di life-style naturale, Goovi, che lavora sull'epigenetica e sono arrivata alla conclusione che chi perdona più facilmente, ha una socialità attiva ed una vita semplice è più felice, perché le emozioni influenzano l'attività dei geni e quindi le nostre cellule, i nostri ormoni, la nostra pelle. Senza essere noiosi, però.

In merito ai "ritocchini", invece, ha detto:

Oggi ci sono tecnologie incredibili per cui puoi davvero invecchiare bene, con i tuoi volumi, come laser e termage che vanno a stimolare il tuo collagene.

Michelle Hunziker parla di Eros Ramazzotti

Capitolo "amore". Parlando di Eros Ramazzotti, il suo primo ex marito, la Hunziker ha dichiarato che riconosce di aver commesso degli errori:

Con Eros oggi siamo fratelli e famiglia, ci vogliamo un bene dell'anima ed è ancora più bello, ma penso alla sofferenza che c'è stata per aver perso un momento così importante in cui eravamo all'apice dell'amore. Oggi mi comporterei in modo diverso. Ma quando sei giovane sei pieno di lacune e deficit emotivi e non sai come affrontare le cose. Non ho ceduto alla prima difficoltà, ma in un momento di grande difficoltà non sono stata in grado di gestire la situazione perché ero troppo piccola e poi sono entrata in quella fase orribile. Inoltre erra morto il mio papà, era una condizione veramente difficile.

Michelle Hunziker: "La fedeltà non è una cosa fondamentale"

Per finire, è stato toccato un altro tasto piuttosto delicato, quello della fedeltà, che secondo la Hunziker non è più una cosa di vitale importanza:

Una donna matura che ha vissuto tutto quello che ho vissuto io capisce che quando sei giovane ti inculcano che la fedeltà è una cosa fondamentale, ma oggi penso che il progetto di vita sia più importante.