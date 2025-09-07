Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera: la showgirl svela perché mantiene il riserbo sulla relazione

News VIP

Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera sono usciti allo scoperto da poco: ecco perché la showgirl continua a mantenere il riserbo sulla sua storia con l'imprenditore.

Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera non si nascondono più: la showgirl e l'imprenditore sono usciti allo scoperto dopo essere stati paparazzati insieme dal settimanale Oggi qualche tempo fa. Ma Michelle Hunziker ha comunque deciso di mantenere un certo riserbo sulla relazione con il nuovo compagno ed ecco quali sono i motivi che l'hanno spinta a non divulgare troppi dettagli sulla loro storia.

Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera: amore alla luce del sole

La showgirl svizzera e l'imprenditore, cugino di Giovanni Tronchetti Provera, il nuovo compagno di Chiara Ferragni, con cui Michelle Hunziker si imparenterebbe in caso di nozze, hanno deciso di ufficializzare la loro relazione, dopo settimane di rumors su una frequentazione e dopo essere stati paparazzati dai fotografi di Oggi. La loro storia è stata raccontata dal giornalista Alberto Dandolo nella sua rubrica sul settimanale Oggi. L'imprenditore e la showgirl non si erano mai frequentati prima, pur avendo alcune amicizie in comune. Ma avevano messo entrambi gli occhi sullo stesso appartamento di lusso a Milano e si erano rivolti allo stesso agente immobiliare. Alla fine, a spuntarla era stato l'imprenditore, ma la conoscenza tra i due era oramai avviata e la scintilla era nata.

A distanza di qualche mese, la relazione tra Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera sembra diventare più solida che mai e i due non si nascondono più: sono stati infatti visti al concerto di Vasco Rossi a Roma, con Aurora Ramazzotti - nata dal matrimonio di Michelle con Eros Ramazzotti - e il compagno di lei, Goffredo Cerza. Tuttavia, sebbene la coppia abbia deciso di non nascondersi e di mostrarsi alla luce del sole, Michelle continua a mantenere un certo riserbo sulla sua nuova relazione e ha finalmente anche svelato il perché di questa privacy.

Ecco perché Michelle Hunziker non ha voluto divulgare troppi dettagli sulla relazione con Nino Tronchetti Provera

La relazione con Nino Tronchetti Provera è iniziata nella primavera del 2025 e da allora l'imprenditore e la showgirl svizzera non si sono più separati. Concerti, weekend romantici e la conoscenza della figlia primogenita di Michelle, Aurora, sono tutti indizi di un legame pieno e che viene vissuto intensamente, ma di cui il pubblico conosce molto poco.

La stessa Michelle Hunziker, reduce dal divorzio da Tomaso Trussardi, avvenuto qualche anno fa, ha ammesso di voler mantenere una certa privacy sulla relazone con Nino Tronchetti Provera e che questo desiderio nasce dalla volontà di proteggere dai paparazzi e dai soliti leoni da tastiera un amore che le sta ridando serenità e tranquillità. Per queste ragioni, l'ex moglie di Eros Ramazzotti ha dichiarato in un'intervista alla rivista tedesca Bunte che lei e il compagno sono molto innamorati, ma che il loro amore continuerà a essere mantenuto privato:

"Dalle foto si vede che siamo innamorati e felici ma cerco di mantenere il tutto un po’ privato, in modo da poterlo proteggere."