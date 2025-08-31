Chiara Ferragni e Michelle Hunziker stanno per imparentarsi: entrambe amano un Tronchetti Provera

News VIP

Chiara Ferragni e Michelle Hunziker hanno in comune l'amore per i cugini Tronchetti Provera. Saranno parenti acquisite in futuro?

Ma voi ve lo immaginate il Natale a casa Tronchetti Provera con Michelle Hunziker che scoppia a ridere ad ogni malinteso a tavola e Chiara Ferragni che parla di errore di comunicazione e si commuove? Noi sì, noi lo bramiamo e il bello è che potrebbe avverarsi dato che le due bionde stanno per imparentarsi.

Michelle e Chiara unite dall’amore per i Tronchetti Provera

Riepiloghiamo per chi si fosse perso le puntate precedenti. Chiara Ferragni, dopo lo scandalo Balocco, la perdita del suo impero dorato su Instagram, la fine del matrimonio con Fedez, si è rimboccata le maniche e ha adottato una strategia di comunicazione che sta, seppur lentamente, premiandola. Chiara è tornata a fare l’influencer, certo meno imprenditrice digitale di una volta e le casse della sua società ne risentono, ma comunque non è stata neppure gettata nel dimenticatoio come tanti pensavano al domani dello scoppio dell’affaire dei pandori. Nel frattempo, Chiara conosce e si innamora di Giovanni Tronchetti Provera, e i due iniziano a fare coppia fissa, lei accenna alla relazione in qualche intervista - sempre con moderazione ma affinché il messaggio arrivasse chiaro e tondo a chi di dovere - poi la coppia esplode.

Sembra che i Tronchetti Provera non fossero molto felici della nuova fidanzata di Giovanni, nonostante gli interventi positivi di Afef Jnifen, la splendida moglie di Marco. Passano un paio di mesi ed ecco che Chiara e Giovanni tornano a fare coppia fissa, superando le ostilità del passato, forse con la promessa di tenere maggiormente a bada la famiglia. Un’amore talmente forte che Chiara condivide la prima foto di coppia su Instagram per celebrare l’anniversario a Ibiza.

Passiamo a Michelle Hunziker. La presentatrice svizzera, dopo la fine del suo matrimonio con Tomaso Trussardi, torna single e inizia a intraprendere una serie di conoscenze, flirt, relazioni poco stabili che sono tenuto parzialmente segrete, qualcuna data in pasto ai giornali con sapiente ingegno. Poi ecco che spuntano le foto con Nino Tronchetti Provera ma si parla di una conoscenza superficiale, poi arrivano scatti che confermano che tra loro è davvero scoppiato l’amore, come gli ultimi delle vacanze pubblicati dal settimanale Chi. Insomma, Michelle ha fatto centro un’altra volta, e la relazione procede a gonfie vele. Talmente bene che Michelle potrebbe trovarsi imparentata con Chiara!

Chiara e Michelle imparentate

Giovanni e Nino Tronchetti Provera sono cugini, più precisamente Nino è cugino di secondo grado di Marco Tronchetti Provera, padre di Giovanni. Dunque ecco che Michelle Hunziker, che fa coppia fissa con Nino e ormai gli ultimi scatti rubati ce lo confermano, e Chiara Ferragni che invece è innamoratissima di Giovanni al punto da condividerlo sulla sua preziosa pagina Instagram, potrebbero ritrovarsi imparentate. Una parente acquisita, si intende, ma una situazione che ha divertito molto gli appassionati di gossip che già si immaginano le due insieme in vacanza, alle cene di famiglia, agli eventi di gala presieduti dai Tronchetti Provera e, perché no, anche a Natale. Tra Michelle e Chiara, che si sappia, non c’è nessun rapporto e nessuna conoscenza, ma chissà che non si rivelino essere amiche e alleate in futuro. Sarebbe un bel colpo di scena!